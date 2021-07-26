Onur Alp Eker'in Ölümü Hakkında Yanlış Bilgi Verilmiş!

Ankara'da meydana gelen üzücü olayda 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kaçan kurbanın peşinden giderek kaybolmuştu. Yaklaşık olarak 3 gün süren bir arama sonrasında 20 yaşındaki gencin cesedi bulunmuş ve yakınları acı haber ardından sinir krizi geçirmişti.

Kurbanlığın peşinden giden Onur Alp Eker'in kaybolduktan sonra güvenlik kamerasına bazı görüntülerinin yansıdığı iddia edilmiş ve bu görüntüler pek çok haber kanalında yayınlanmıştı. Son olarak kameralara yansıyan görüntülerin 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ait olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Acılı Dede Zühtü Erdoğan görüntülere yansıyan gencin torununa benzediğini ve torunu gibi uzun saçlara sahip olduğunu anlattı. İzledikleri görüntüler sebebiyle o bölgede oyalandıklarını ancak o çocuğun farklı birinin oğlu olduğunu anladıklarını söyledi.

Pursaklar ilçesinde dedesi Zühtü Erdoğan'ın kurbanını yakalamak için peşinden giderek kaybolan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Onur Eker, acı haber ile yakınlarını ve ailesini üzüntüye boğulmuştu.

100 kişilik özel ekip ile birlikte arama kurtarma çalışmaları yapılmış ve tıp öğrenci Onur Alp Eker'in cesedinin bayramın 3. gününün akşam saatlerinde kaybolduğu yerden yaklaşık olarak 12 kilometre uzaklıkta bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Dere yatağının kenarında tıp öğrencisinin cesedine ulaşılırken cenaze de Ankara Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleşen otopsi sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları ile birlikte toprağa verilmişti. 20 yaşında hayatını kaybeden tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümü ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık. İşte tıp öğrencisi gencin aranması sırasında yaşanılan olaylar…

Arama çalışmaları sırasında kameralara yansıyan görüntülerin Onur Alp Eker’e ait olmadığının anlaşılması sonrasında tıp öğrencisinin son görüntüleri de ortaya çıktı. 20 yaşındaki gencin son görüntüsünde kurbanlık kesimi sırasında dedesine yardım ettiği anlaşıldı.