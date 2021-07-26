Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin Velayet Davasında Yeni Gelişmeler Yaşandı!

Başarılı oyuncu Angelina Jolie ile eski eşi Brad Pitt’in, 5 sene süren çocuklarının velayet davasının yeniden başlaması hakkında yazılan haberler pek çok ülkenin basınında yer aldı. Ünlü oyuncu Jolie'nin talebi üzerine hakim ortak velayet kararı aldı ve daha sonra hakim hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Mahkemenin hakimi görevden aldığı bilgisine ulaşılırken detaylar da merak konusu oldu.

Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile Brad Pitt 2016 senesinde yollarını ayırmıştı. 5 sene süren velayet davası sona ererken 18 yaşından küçük 5 çocuğun ortak velayeti Brad Pitt tarafından talep edilmiş ve ünlü isim mahkemeden zafer ile ayrılmıştı.

Hukuk mücadelesinin devam ettiği sırada ünlü oyuncu ise karar sonrasında temyize başvurdu ve özel hakimin çocuklarını ve kendisini adil bir şekilde yargılamadığını belirtti. Hakimin davadan alınmasını talep eden Jolie, özel hakim John Ouderkirk'in eski eşinin avukatları ile iş ilişkisi olduğunu söylemişti.

California Mahkemesi ise 46 yaşındaki ünlü isim Angelina Jolie'nin sebebi üzerine harekete geçmiş ve başarılı ismi haklı bulmuştu. Bu etik ihlalin hakim kişinin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açtığı belirtilerek hakim görevden alındı.

Açıklanan bu karar sonrasında yeni bir hakim göreve atanacak ve bu durumda davanın tekrardan görüleceği anlamına gelecek. Çiftin 2016 senesinde yollarını ayırma sebepleri şiddetli geçimsizlik olarak açıklanmıştı. Ünlü oyuncu Angelina Jolie bu senenin başlarında Brad Pitt ile olan evlilikleri hakkında korkunç açıklamalar gerçekleştirmiş ve eski eşinin beraberlikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Diğer taraftan Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie'nin kalbini The Weeknd'e kaptırdığı iddia edilmiş ve konu magazin gündemini sarsmıştı. İkili geçtiğimiz günlerde de Los Angeles'ta bulunan bir restorandan çıkarken görüntülemiş ve aşk iddiaları yeniden gündeme gelmişti. İkili ise aşk iddiaları ile ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmaz iken dava hakkında yaşanan olaylar dikkat çekti.