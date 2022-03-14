Önümüzdeki Kış Maskeler Geri Gelebilir Açıklaması

PCR zorunluluğunun kaldırılması ve karantina süresinin kısaltılması sonrasında Hes Kodu uygulaması ve açık havada maske zorunluluğu da kalktı fakat uzmanlar ise önemli uyarılarda bulundu. Salgın döneminin henüz bitmediği yönünde uyarılarda bulunan uzmanlar normalleşme adamlarının en önemli sebebinin ise psikolojik problemler olduğunu ifade etti. Konu hakkında önemli ifadeler kullanan Dr. Şirin Seçkin kişisel tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti ve önümüzdeki kış yeniden maskelerin takılmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Yaşadığımız pandemi döneminde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bütün Dünya ile beraber Türkiye'de de normalleşme adımları devam ediyor fakat uzmanlar konu hakkında açıklamalarını sürdürüyor. Hala yüksek vaka sayılarının devam ettiğine dikkat çeken uzmanlar pandeminin henüz sona ermediğini de belirtiyor. Resmi kayıtlara geçen 8 bin can kaybının dünyada bulunduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin bunun çok ciddi bir rakam olduğunu ifade etti. Diğer taraftan elimizde artık antivirütik ilaçlar ile aşının da bulunduğu belirtildi.

Kapalı ve kalabalık ortamlarda maskelerin takılması gerektiğini ifade eden Dr. Seçkin özellikle riskli grupların kendilerini korumaya devam etmesi gerektiğini açıkladı. Bu maskeleri şimdi çıkardığımız fakat önümüzdeki kış yeniden takmak zorunda kalabileceğimiz ifade edildi ve hala dikkatli olmakta yarar olduğu yönünde açıklamalar gerçekleşti. Dr. Şirin Seçkin, korona virüsün biraz grip gibi seyretmeye başladığını ifade ederken önümüzdeki kış tekrar pik yapabileceğini ve muhtemelen Eylül ayı gibi rapel dozunun yapılabileceğini söyledi.

Dr. Seçkin normalleşmenin en önemli sebebinin psikolojik sıkıntılar olduğunun altını çizdi ve çocukların artık maskeli birini görmeye tahammül edemediğini belirtti. Çocuklarda, yetişkinlerde ve artık tüm dünyada depresyon, kaygı bozukluğu gibi psikiyatrist rahatsızlıkların oldukça artış gösterdiği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Bununla birlikte aşı ve antivirütik ilaçların da koronavirüs belirtilerini %50 oranında azalttığı söylenildi.