Yargı’dan İki Kadın Cinayeti Tepkisi

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yargı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve hukuk temalı senaryosu ile yayın hayatına devam ediyor. Proje her yeni bölümünde senaryosunda Türkiye'de gerçekleşen gerçek olaylar ile ilgili sahneleri dizi hayranları ile buluştururken dün akşam yayınlanan bölüm de magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Projenin dün akşam yayınlanan bölümünde dizinin senaryo ekibi Türkiye'nin yüreğini sızlatan bir olaya göndermede bulundu ve konu hakkında paylaşımlar gerçekleşti.

Yargı dizisi neredeyse her bölümde Türkiye'de gerçekleşen üzücü olaylara gönderme yaparak satır altı mesajlar veriyor ve izleyicinin dikkatini çekiyor. Dün akşam Yargı’da ise yine bir süre önce ülke gündemi sarsan iki kadın cinayeti hakkında bir sahne yayınlandı. Söz konusu bu mesaj ile dizi Türkiye'de kadın cinayetlerine ve kadına şiddete dikkat çekti ve dizi bir defa daha seyirci kitlesinin takdirini kazandı.

Dün akşam ekranlara gelen bölümde gençlerin kullanmış olduğu arabanın bagajında yanmış bir ceset ele geçirildi ve bir süre boyunca cesedin kim olduğu tespit edilemedi.

Öncelikle herkes cesedin Ceylin'in babası Zafer’e ait olduğunu düşündü fakat yapılan araştırmalar ardından cesedin 16 yaşındaki Pınar Şentürk isimli genç bir kıza ait olduğu öğrenildi. Dizide Şükran Ovalı tarafından hayat verilen Savcı Derya karakteri Pınar Şentürk davasına bakmaktaydı fakat bir kadın cinayeti olduğu için davanın kadın savcı tarafından görülmemesi uygun görülmüş ve Pars dosyayı almıştı.

Söz konusu bu sahnenin 27 yaşındayken bir erkek tarafından yakılarak katledilen Pınar Gültekin'i anmak için yazıldığı bilgisine ulaşıldı ve yapım yeniden seyirci kitlesinin takdirini kazandı. Proje Türkiye'de meydana gelen olaylara ve haksızlıklara dikkat çekmeye devam ediyor ve sahneleri ile beğeni topluyor. Dizide daha önce Kadir Şeker davası, Atatürk heykeline gerçekleşen saldırı ve cinsiyet eşitsizlikleri gibi konular da yayınlanmıştı.