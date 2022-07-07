Ons Jabeur, Wimbledon'da İlk Grand Slam Finaline Ulaştı

Tunuslu Ons Jabeur , Tatjana Maria'yı 6-2 3-6 6-1'lik galibiyetle Wimbledon finaline ulaşan ilk Arap ve ilk Afrikalı kadın olarak tüm kıtanın moralini yükseltti.

Perşembe günü sahaya çıkmadan önce Amerikalı büyük Billie Jean King, Jabeur'un "Tunus'a yardım etmek, Afrika'ya yardım etmek ve Araplara yardım etmek için tenisi bir platform olarak kullandığını" söyledi ve 27 yaşındaki oyuncu, sonunda olağanüstü koşuyu bitirirken tam da bunu yaptı.

34 yaşındaki Maria, açılış maçında üç mola puanı kurtarmak zorunda kaldı, ancak Jabeur, Alman bir backhand uzun tokatladığında açılış setini kapatmadan önce üçüncü ve yedinci oyunlarda servisini düşürdüğü için bu direnci uzatamadı.

Bununla birlikte, 103. sıradaki Maria, ikinci turda 3-1 öne geçerek galibiyeti “aile” olarak adlandırdığı rakibe bir tepside vermeyi reddetti ve üçüncü tohum bir sayıyı kestiğinde beraberlik için bu avantajını elinde tuttu.

Ancak Jabeur sonunda dünyanın iki numaralı faturasını tutturarak üçüncü seti kaçırdı ve Romanya'nın 16 numaralı seribaşı 2019 şampiyonu Simona Halep veya Rusya doğumlu Kazak 17 numaralı seribaşı Elena Rybakina ile son bir hesaplaşmaya başladı.

Jabeur, “Burada duran gururlu bir Tunuslu kadınım” dedi.

“Yıllarca süren çalışma ve fedakarlık sonucu gerçekleşen bir rüya. Bunun karşılığını aldığım için mutluyum ve bir maç daha devam edeceğim,” dedi Jabeur.

"Fiziksel olarak Tatjana bir canavar, pes etmiyor, pes edeceğini düşündüm - dokunuşu, servisi ve sahadaki her şey etkileyici. Umarım bu şekilde devam eder. Bir daha oynamayalım, şimdilik iyiyim.

“Tunus'ta şu anda çıldırdıklarını biliyorum. Turda daha fazla Arap ve Afrikalı oyuncu görmek istiyorum. Oyunu seviyorum ve bu deneyimi onlarla paylaşmak istiyorum.”

Perşembe gününden önce, 1927 Fransa Açık'ta Güney Afrikalılar Irene Bowder Peacock ve 1959 Avustralya Açık'ta Renee Schuurman, Slam finaline ulaşan tek Afrikalı kadındı.