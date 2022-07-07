ABD'li Basketbol Yıldızı Griner, Suçunu Kabul Etti

Rusya'da tutuklu bulunan Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner , Moskova'da yargılandığı davada uyuşturucu bulundurma ve kaçakçılık suçunu kabul etti ancak suç işleme niyetinde olmadığını söyledi.

Rus haber ajansları ve Reuters, Griner'ın aceleyle eşyalarını topladığı için istemeden hareket ettiğini söylediğini aktardı.

"Suçlu olduğumu kabul etmek istiyorum, sayın yargıç. Ama niyet yoktu. Kanunları çiğnemek istemedim," dedi Griner, daha sonra mahkeme için Rusça'ya çevrilen İngilizce sessizce konuşarak.

“Acele bir paketleme yapıyordum. Ve kartuşlar kazara çantama düştü," dedi Griner.

"Daha sonra ifade vermek isterim. Hazırlanmak için zamana ihtiyacım var," diye ekledi.

Gelişme, Griner'ın davasının artan ilgi görmesiyle ortaya çıktı. Griner , 17 Şubat'ta Moskova'nın Sheremetyevo Havalimanı'nda bagajında ​​kenevir yağı bulunan vape bidonları bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Büyük çapta uyuşturucu taşımaktan suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Rusya'nın devam eden Ukrayna işgalinin ortasında , Batılı güçlerin Rusya'ya yaptırımlar uygulamasıyla Rusya-ABD ilişkileri Soğuk Savaş'tan bu yana en kötü noktasına geldi.

Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) All-Star'ı ve iki kez Olimpiyat altın madalyası sahibi Griner'ın davası, tutuklanmasından yaklaşık beş ay sonra Washington'a özgürlüğünü güvence altına almak için daha fazlasını yapması için artan çağrılar arasında geçen hafta başladı .

Perşembe günkü duruşmadan önce Rus polisi, kelepçeli ve parlak kırmızı bir tişört ve spor pantolon giymiş Griner'a bir gazeteci kalabalığının yanından mahkeme salonuna kadar eşlik etti.

Griner'in avukatı Alexander Boykov Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, mümkün olan en hafif cezayı umduklarını söyledi.

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günü Griner'ın karısını aradığını ve sporcunun mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için elinden geleni yaptığına dair güvence verdiğini söyledi. Biden , Griner'dan bir daha eve dönemeyeceğinden korktuğunu söylediği bir mektubu okuduktan sonra konuştular.

Washington, davayla ilgili stratejisini kamuoyuna açıklamadı ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatlarından kaynaklanan güçlü husumet nedeniyle ABD'nin Moskova üzerinde çok az etkisi olabilir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Griner'ı haksız yere tutuklanmış olarak atadı ve davasını, hükümetin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisinin gözetimi altına aldı.

Moskova'daki ABD Büyükelçiliği misyon şefi yardımcısı Elizabeth Rood, duruşmanın ardından gazetecilere, Griner ile mahkeme salonunda konuştuğunu ve Biden'dan okuduğu bir mektubu paylaştığını söyledi.

“İyi yemek yiyor; kitap okuyabiliyor ve bu koşullar altında durumu iyi," dedi Rood, Griner için.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2018'den beri casusluk suçlamasıyla Rusya'da tutuklu bulunan eski ABD Deniz Whelan'a atıfta bulunarak, "Brittney, Paul Whelan ve haksız yere gözaltına alınan diğer tüm Amerikalılar sevdiklerine kavuşana kadar boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Griner'in hala "haksız yere gözaltına alınıp alınmadığı" konusunda yorum yapılması talebine yanıt olarak Dışişleri Bakanlığı, El Cezire'yi Blinken'in tweetine atıfta bulunarak yanıt verdi.