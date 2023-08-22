Garanti BBVA Mobil bankacılık uygulaması üzerinden müşteri hesabı oluşturan kullanıcıya özel 300 TL indirim sunan kampanyasını başlattı. Üstelik banka aracılığı ile hesap açtıran her kart kullanıcısı 500 TL ve üzeri A101 market harcamasına 250 TL ek bonus kazanacak.

Garanti BBVA Mobil uygulama üzerinden müşteri hesabı oluşturan müşteriye özel sunduğu 300 TL indirim kampanyasına dair detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. 300 TL indirim kazandıran kampanyaya promosyon kodu ile başvurulacak.

GARANTİ BBVA İLE 300 TL MARKET İNDİRİMİ NASIL KAZANILIR?

Gıda market harcamasını ucuzlatacak teklifleri ile bankacılık anlayışına yeni bir soluk katan Garanti BBVA kampanyası, yalnızca online müşteri hesabı oluşturanlar için geçerli olacak. 31 Ağustos tarihine kadar Garanti BBVA Mobil uygulamasını cep telefonuna indirerek “Müşteri olmak istiyorum” adımını eksiksiz şekilde tamamlamak gerekiyor. Bankada hesap açılışı gerçekleşen Garanti BBVA’lı kişiye özel sunulan A1012023 promosyon kodunu kullanarak uygulamaya giriş yapmalıdır.

GARANTİ BBVA 300 TL İNDİRİM KODUNA NASIL ULAŞILIR?

Promosyon kodunu elde eden her müşteri A101 market internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden 300 TL ve üzeri alışveriş yaptığında 300 TL indirim kodu kazanacak. İndirim koduna ulaşmak isteyen kullanıcı Garanti BBVA Mobil uygulama içerisinde yer alan “Kampanyalar” alanını kullanabilir. Kupon kodu 3 gün içinde paylaşılır. Mobil uygulama içinde yer alan çan simgesine tıkladıktan sonra sağ üst köşedeki hediye paketi simgesi üzerinden ulaşılabilir.

A101 market 300 TL indirim kodu 15 Eylül tarihine kadar kullanılabilir. 300 TL indirime ek bonus kredi kartı ile A101 mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden 500 TL'lik harcama yapana 250 TL bonus hediye edilecek.