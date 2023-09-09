Altın ve para piyasalarındaki uzmanlığıyla tanınan Memiş, bir kez daha mevcut piyasa eğilimleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Memiş son açıklamasında, süregelen fiyat artışlarının devam edeceğini ve daha önce görülmemiş seviyelere ulaşacağını ifade etti. Bu öngörü sadece yatırımcıların ilgisini çekmekle kalmadı, aynı zamanda piyasada da merak uyandırdı.

Memiş, bir adım daha ileri giderek beklenen bu gelişmeler için belirli bir tarih de verdi. Yatırımcılara doğrudan hitap eden Memiş, yaklaşan değişikliklere hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. İşte yaptığı yorumlar ile dikkatleri üzerine çeken İslam Memiş’in son açıklamalarının detayları.

PETROL FİYATLARI ENFLASYONLA ALAKALI

Petrol fiyatlarında bir artış öngörmüş olan uzman, en son verileri kullanarak kapsamlı bir analiz yaptı. Petrol fiyatlarının son dönemde 90 doları aşmasını enflasyona bağladı.

Enflasyonist artışla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu, enflasyonun yeniden ortaya çıktığını ve varlığını bir kez daha hissettirdiğini gösteriyor" dedi. Ne yazık ki, sadece birkaç üye üretim kısıtlamaları konusunda uzlaşmaya istekli. Sonuç olarak, şu anda 90 dolar olan petrol fiyatlarının yılsonuna kadar 96 dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Peki, petrol fiyatlarındaki bu artış ne anlama geliyor? Enflasyon anlamına geliyor ve bu da gözümüzü diktiğimiz her şeyin fiyatının yükselmesi anlamına geliyor.” dedi.

2024 NASIL GEÇECEK?

Ünlü ekonomist İslam Memiş, enflasyonun tek haneli rakamlara ulaşma ihtimalinin düşüklüğüne ışık tuttu. Memiş analizinde, 2024 yılı için öngörülen enflasyon oranının yüzde 33 gibi şaşırtıcı bir düzeyde olduğunu ortaya koydu. Memiş, "Bu yılı nerede bitireceğiz?" sorusuna “Yüzde 65'lik bir enflasyon oranı olumlu görünse de, buna ulaşmanın yolu belirsizliğini koruyor.” dedi.

Memiş, 36-80 aralığındaki döviz kuru tahminleri, 90 doları aşan petrol fiyatları ve yüzde 33'lük enflasyon tahminine atıfta bulunarak mevcut koşulları daha da detaylandırdı. Kişisel olarak bu rakamlara şüpheyle yaklaştığını ifade eden Memiş, bunların matematiksel açıdan uygulanabilir olmadığını vurguladı.