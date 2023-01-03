İş bankası hesabı olanlar için güzel haber, 1 yıl boyunca bedava olacak! Bugün başladı

Ay Sonuna Kadar Başvurana 1 Yıllık BluTV Hediye! İş Bankası 31 Ocak tarihinde sona erecek olan yepyeni kampanyasını duyurdu. İşcepli vatandaşlar “müşteri olmak istiyorum” adımını dijital platformdan tamamladıkları anda kart başvuruları onaylanırsa 1 yıllık BluTV üyeliği kazanıyor. Ocak tarihi itibariyle başlatılan kampanya 31 Ocak tarihinde sona erecektir. İş Bankası müşterileri kredi ya da bankamatik kartlarını kullanarak takip eden ayın ilk haftasında kampanyadan yararlanabilecektir. Kampanya dönemi boyunca en az bir kez bir yıllık ücretsiz BluTV üyeliği kazanılabilecektir. Kampanya süreci devam ederken kazanılan tüm kodlar sms ile bankada yer alan cep telefonu numarasına iletilir bankamatik ya da kredi kartı teslim alındıktan sonra ancak bu faydadan yararlanılabilir.

Hesap için Bedava Kod Aktivasyonu Nasıl Yapılır?

Her müşteri için tek bir kod tanımlanacaktır. Aktif hale getirilmemiş kodular kampanya kapsamında geçerliliğini getirir. Kodların aktivasyonunun kod iletildikten sonraki ayın son gününe kadar yapılması gerekir. Kampanya kodu almış olan her müşterinin yapması gerekenler şunlardır:

www.blutv.com internet sitesine giriş yapmalı

Kampanya alanı içerisinde yer alan İş Bankası bölümüne tıklamalıdır.

Açılan sayfada isim soy isim ve e-posta bilgileri girildikten sonra şifre sistemi ile üyelik hizmeti başlatılır.

Bir sonraki adımda tek seferlik kod “ayarlar” menüsü içerisinde yer alan kupon kodu bölümüne girilmelidir.

BluTV 1 yıl boyunca ücretsiz olarak kullanılmaya başlanacaktır. Garanti Bankası ve Akbank açıkladı: 10 Bin TL Ödeme Almak İsteyenler Başvuru yapabilirler, Hemen ödeme veriliyor

Aktivasyonda problem yaşayanlar [email protected] e-posta adresini kullanarak konu üzerine daha detaylı bilgi alabilir. Yalnızca yurtiçi kullanımlarda geçerliliğini koruyacaktır. Kampanyadan bireysel kredi kart kullanıcıları, ticari kart kullanıcıları da faydalanabiliyor. Bireysel bankamatik kartı kullanıcıları da başvuru yaptığında kabul ediliyor. Burada önemli olan “müşteri olma” adımlarını dijital ortamda tamamlayabilmektir.