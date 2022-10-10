Önemli! TC kimlik numaranıza 4000 TL yatmış olabilir! Kontrol edebilirsiniz

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan 4000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli yeni bir kredi kampanyası haberi duyuruldu. Eğer sizinde 4000 TL, ihtiyacınız varsa, Akbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılarak, 4000 TL alıp almadığınızı hemen sorgulayabilirsiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 4000 TL'ye kadar nakit onay almak isteyen kişilere gelir belgesiz olarak kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlanacağı açıklandı.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 90 gün ertelemeli kredi, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da alabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir.

Akbank hesabınızın olması durumunda başvurunuzu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmak istiyorsanız, kendi hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda şartları uygun olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilir, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında şartları uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.