Ziraat Bankası Emekli maaşı alan kişilere duyuru yaptı! 200.000 TL'ye kadar ihtiyaç ve borçlarınızı kapatmak için ödenek

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 200000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini artık internet üzerinden de yapabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, 200000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vererek, hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası, 200000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde kredilerini hesaplarına yatıracağını ve ödemelere hemen aynı gün içinde alabileceğini duyurdu. 200 bin TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar, emekli maaşını bu bankadan alıyor olması durumda. 24 ay vadeli 12 ay vadeli kredi paketlerinden yararlanabilmektedir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen emeklilerin maaş müşterileri olmama sorununda ise ilk önce maaş, taşıma işlemlerini yaparak, kredi almaları isteniyor.

Emekli maaşınızı başka bir bankadan alıyorsanız, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek maaş taşıyarak, kredi kullanmak istediğinizi söylerseniz, sizlere, bireysel müşteri temsilcisi destek verecek ve 200000 TL'ye kadar kredi onayından faydalandıracaktır. Banka üzerinden kredi başvurusunda bulunan kişiler aylık ödeme tutarını aşmamak kaydı ile birlikte yüksek limitli krediler kullanabilir ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak da Ziraat Bankası üzerinden işlem yapabilmektedirler. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli maaşları hesapları üzerinden yapılacak olan bu kredi kampanyaları haricinde ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatmak istemektedirler.