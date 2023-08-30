Döviz kurundaki düşüşle Brent petroldeki gerileme benzine indirim mi getiriyor? haberi gündemde sıcaklığını korurken güncel fiyatlar ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. Son dönemlerde yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Akaryakıt zammı sonrası gözler benzin ve motorinden gelecek indirime çevrildi. 40 TL'ye yaklaşan mazot ve benzin fiyatları son olarak 1,52 TL indirim almış ardından 1 TL zamlanmıştı.

İNDİRİM SONRASI BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

31 Ağustos tarihi itibariyle benzinin litre fiyatında 97 kuruşluk indirim uygulanacağı söyleniyor. İdda edilen habere göre ifade edilen indirim uygulanırsa benzinin litre fiyatı İstanbul'da 36,77'ye, Ankara da ise 37,31 TL'ye kadar gerilemiş olacak.

Öte yandan motorin için herhangi bir indirim beklenmediği de ifade edildi. Güncel motorinin kuru İstanbul'da litresi 37,89 TL. Ankara'da ise 38,39 TL'den işlem görüyor.

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ BENZİN, MOTORİN VE LPG GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Piyasalardan aktarılan bilgiye göre 31 Ağustos tarihinde beklendiği gibi benzin indirimi uygulanırsa Mayıs ayının sonundan beri görülmeyen ikinci indirim ile piyasalar bir nebze olsun rahatlayacak. 30 Ağustos Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir’de geçerli benzin, mazot ve LPG fiyat listesi:

İstanbul benzinin litre fiyatı 37,74 TL

İstanbul motorinin litre fiyatı 37,85 TL

İstanbul LPG'nin litre fiyatı 16,29 TL

Ankara benzinin litre fiyatı 38,28 TL

Ankara motorinin litre fiyatı 38,39 TL

Ankara LPG’nin litre fiyatı 16,28 TL