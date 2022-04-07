Onay Az Önce Verildi: Emeklilerin Hesaplarına 4750 TL Para Yatacak. Emeklilere güzel haberler gelmeye devam ediyor. Emekli vatandaşların hesapları üzerinden 4.250 TL ödeme almaları sağlanacak. Emekliler anında bu ödemeden faydalanabilecek. İşte detaylar...

4750 TL tutarında ödeme almak isteyen emeklilik vatandaşlar, gerek kamu bankaları gerekirdi özel bankalar üzerinden kayıt oluşturulabilecek. Emekli vatandaşlara nisan ayı süresince verilecek olan bu nakit kampanyasında müracaat işlemlerini gerçekleştirecek yemekli vatandaşlarım hızlı bir biçimde netice almaları sağlanacak. Emekli vatandaşlar açısından başlatılan bu kampanyada acil ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri yeni bir kampanyaya katılım sağlamaları açısından bazı koşullar gerekiyor. Nakit ihtiyaçlarının bulunması halinde emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile beraber hemen müracaat işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve onay verilen tutarı anında kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası şubeleri üzerinden internet sitesi üzerinden Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden istemiş olduğunuz zaman başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Emekli vatandaşlar açısından ödenecek olan 4750 TL'lik ihtiyaç kredileri ise Kullanıma hazır olacak şekilde hesapta görünecek.

Ziraat Bankası Kredi Kampanyasına Katılım Koşulları Neler?

Sadece Ziraat Bankası değil aynı zamanda diğer kamu bankaları olan Halk Bankası ve Vakıfbank üzerinden 4750 TL’lik ihtiyaç kredisinin kullanılması açısından banka şubelerine gidebilir ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerinizi yapabilirsiniz.