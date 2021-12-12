On Binlerce Kişi Avusturya'nın Zorunlu COVID Aşılarını Protesto Ediyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da on binlerce kişi, zorunlu COVID aşılarını ve henüz aşı almayanlar için ev hapsi emirlerini protesto etmek için toplandı.

Polis, geçen ay Avusturya'nın COVID-19 aşılarını zorunlu hale getireceğini söyleyen ilk AB ülkesi olmasından bu yana, bir dizi büyük hafta sonu protestosunun sonuncusu olan Cumartesi günkü gösteriye yaklaşık 44.000 kişinin katıldığını söyledi.

Geçen aydan bu yana aşılananlar için kısmi karantina Pazar günü sona eriyor, ancak gerekli dozları almayanlar evde kalmak zorunda kalacak.

“Aşı faşizmine hayır” diye bir protesto işareti okuyun. Bir diğeri, “Neo-Nazi veya holigan değilim” dedi. "Özgürlük için ve aşıya karşı savaşıyorum."

Sağlık nedenleriyle bir muafiyet durumu dışında, 14 yaşından büyük tüm sakinler için Şubat ayından itibaren aşı zorunlu olacaktır.

Hükümet, hiç kimseye zorla aşı yapılmayacağını, ancak aşıyı reddedenlerin başlangıçta 600 avro (670 dolar) para cezası ödemesi gerekeceğini ve bu para cezasının ödenmemesi halinde 3.600 avroya (4.000 dolar) kadar çıkabileceğini söyledi.

47 yaşındaki Manuela, protesto için şehir dışından geldiğini söyledi.

Neden “aşılanmayanları, özellikle çocukları hariç tutalım?” aşı olduğunu ancak soyadını vermek istemediğini söyleyen çalışan anneye sordu.

"Bir çocuğu dansa, tenise ya da yüzme derslerine gönderememek inanılmaz bir ayrımcılık." Soyadını da vermeyi reddeden 44 yaşındaki keman öğretmeni Analea, bunun “demokrasinin alması gereken yön olmadığını” söyledi. “Farklı görüş ve değerlere sahip olabiliriz, ancak yine de birlikte özgürce yaşayabiliriz” dedi.

Avusturya nüfusunun yaklaşık yüzde 68'i, Batı Avrupa'daki en düşük oranlardan biri olan COVID-19'a karşı tamamen aşılanmıştır. Pek çok Avusturyalı, aşılar konusunda şüpheci, bu görüş, parlamentonun üçüncü büyük partisi olan aşırı sağ Özgürlük Partisi tarafından da destekleniyor.

Lider Herbert Kickl liderliğindeki Özgürlük Partisi, Cumartesi günü bir grup grupla birlikte mitingler çağrısında bulundu.