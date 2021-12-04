Omicron Londra'nın Yoksun Bir İlçesinde Tespit Edildi

Londra'nın bir ilçesi olan Newham'da bulutlu bir günde, müşteriler yiyecek, mücevher ve yeni Güney Asya kıyafetleri satın alırken Green Street'te işler her zamanki gibi görünüyor. Ancak, insanlar başka bir koronavirüs dalgasının ne anlama gelebileceği konusunda endişelendikçe, bazen korku duygusu stoacılık duygusunu kesintiye uğratır.

Bu yılın Ocak ayına kadar, COVID-19 ölüm oranları, başkentin en az etkilenen bölgesi olan Camden'deki 150 ölümle karşılaştırıldığında, Londra'nın en kötü bölgesi olan Newham'da - 100.000 kişi başına 441 ölüm - yaklaşık üç kat daha yüksekti.

Buradaki herkesin yüzü, COVID'in yeniden ortaya çıkmasıyla mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takmayı bir kez daha zorunlu hale getiren son hükümet yönergelerine uygun olarak kapatılıyor.

Çarşamba gecesi, Londra'nın en fakir bölgelerinden biri olan ilçe, büyük miktarda kötü haber aldı. Yerel bir sağlık yetkilisi Twitter'da yeni Omicron varyantına sahip bir COVID vakasının tespit edildiğini duyurdu ve insanları aşılarını yaptırmaya ve düzenli COVID testleri yaptırmaya teşvik etti.

İkinci dalganın zirvesi sırasında, Doğu Londra'daki üç komşu ilçe olan Barking ve Dagenham, Redbridge ve Newham, ülkenin en yüksek enfeksiyon oranlarını gördü. Bunlara “COVID üçgeni” adı verildi. O sırada Barking ve Dagenham, 16 kişiden birinin virüse yakalandığının söylendiğini bildirdi.

Salgının ilk dalgası olan Mart ve Nisan 2020 arasında, Asyalılar, Afrikalılar ve Afro-Karayiplerden oluşan tarihsel olarak çok kültürlü bir merkez olan Newham, 100.000'de 144,3 ölümle yaşa göre standartlaştırılmış en yüksek oranı kaydetti. COVID'in ciddi bir etkisi oldu, ancak insanlar şimdi uyum sağlamaya çalışıyor.

Sakinlerin çoğu sağlık hizmetlerinde, toplu taşımada, temizlikçi veya bakıcı olarak ön saflarda çalışıyor ve evden çalışamıyor. Bölgede bir konut krizi var ve aşırı kalabalık hanelerin yüzde 25,2'sini etkiliyor. Aşı alımı endişe verici bir şekilde yavaştı, ancak o zamandan beri arttı.

Newham belediye başkanı Rokhsana Fiaz, Al Jazeera'ya şunları söyledi: "Yeni Omicron COVID-19 varyantının sahip olabileceği yıkıcı etkiyi hafife alamayız ve bu yüzden hepimizin rolümüzü oynaması gerekiyor.

Vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan üç şey istiyoruz. Öncelikle test yaptırın. Düzenli testler, ilçemizdeki herkes için kolay, hızlı ve uygundur. İkinci olarak, aşı olun ve uygun olduğunda bir güçlendirici yaptırın. Aşının pandemiye karşı en iyi ve en güvenli savunmamız olduğundan emin olabiliriz.

"Üçüncü olarak, halka açık yerlerde yüzünüzü örtün."

Kış soğuğu Green Street'i kasıp kavururken, mağaza vitrinleri çeşitli dillerde insanları "Lütfen maske takınız" diye çağıran tabelalarla süsleniyor. Green Street'teki bir giyim mağazası olan Colours'un sahibi Singh, Al Jazeera'ya şunları söyledi: "Varyasyon için geçen yılki kadar endişelenmiyorum çünkü herkes aşılı.

“Salgın hayatımızda dramatik bir değişiklik oldu. İşten ev sahibiyle ilişkilere kadar her şey tamamen değişti, çünkü bir açıklama yaparsınız, bir taahhütte bulunursunuz ve bir sonraki ay bir kilitlenme olur. “İstediğim şey artık karantina olmaması. Bununla yaşamalıyız.”