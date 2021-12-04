Son Dakika, Hesaplara 4400 TL Yatırılmaya Başlandı, Başvuru Yapanlar Hesaplarını Kontrol Etmeli

Hesaplara 4400 TL Yatırılmaya Başlandı, Başvuru Yapanlar Hesaplarını Kontrol Etmeli. Hesaplara 4400 TL yatırılmaya başlandı. Başvuru yapan herkesin hesaplarını kontrol etmesi istendi. Banka hesabınız aracılığıyla 4400 TL’ye dek bir meblağda ödeme alabileceksiniz. Bu haberi duyan herkes çok seviniyor!

Para gereksinimi bulunanlara 4400 TL’ye kadar ödeme gerçekleştirilecek. Birden çok bankanın katıldığı bu önemli kampanya için başvuruda bulunan vatandaşlar ödeme alabilmiş olacak. Bu ödeme fırsatından yararlanmak isteyen bireyler bankaların kampanya günlerini takip ederek başvurularını yapabilirler.

Şubeye gitmeden de bu işlem için başvuruda bulunabilirsiniz. Bankaların gerçekleştirmiş olduğu bu dönemsel kampanyaya başvuracak olanlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları aracılığıyla sorgulama yapılarak değerlendirilmeye alınacaklardır. 4400 TL’ye dek artı para kendi hesaplarına bu şekilde yatırılmış olacaktır.

Özel bankalar ve kamu bankaları arasında başlangıcını yapan bu önemli kampanyaya dahil olmak isteyenler banka hesabı üzerinden aynı günde ödeme alabilmiş olacak. Kendi banka hesabınıza yatırılacak olan bu paradan sonra artı para kullanmak için internet bankacılığıyla beraber dilediğiniz hesaba bu parayı yollayabilir ya da ödeme yapabilirsiniz. Dilerseniz ATM’lerden ve banka şubelerinden de kartınız vasıtasıyla istediğiniz meblağı çekebilirsiniz.

DenizBank

DenizBank başlangıcını gerçekleştirmiş olduğu artı para kredi kampanyası için kurtaran hesap ismini kullanmaya başladı. Denizbank hesabına sahip olan her kişi, kurtaran hesap başvurusu ile 4400 TL’lik ödemeyi alabilecek. Denizbank aracılığıyla 4400 TL’ye dek ödeme talep eden bireyler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesi konusunda 3 ay ertelemeli bulunan ihtiyaç kredisi başvurusu dışında kurtaran hesap başvurusu da yapabilir. Telefonun mesaj bölümüne giriş yaparak kurtaran yazıp boşluk bırakıp Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını yazan ve 3280’e gönderen herkes başvurusunu yapabilir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası aracılığıyla işlem gerçekleştirecek olan bireyler de bankanın mobil bankacılık uygulamasını kullanmak suretiyle kendi hesabı üzerinden artı para için başvuru yapabilir. Ziraat Bankası hesabınız var ise hemen bir mobil bankacılık şifresi oluşturup Ziraat Bankası uygulamasına girmeli, kendi hesabınızdan kredili mevduat hesabı açarak 4400 TL ödemeye en kısa yoldan rahat bir şekilde, tamamen zahmetsiz sahip olabilirsiniz.