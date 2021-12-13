Omicron Belirtileri Nelerdir? Omicron Türkiye'de!

Türkiye'de görülen Omicron varyantı araştırma konusu oldu ve Omicron’un belirtileri hakkında detaylar merak edildi. Konu hakkında açıklama Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı ve söz konusu durum ile ilgili sorulara yanıtlar verildi.

Vatandaşları tedirgin olmamaları yönünde uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron belirtilerini de ifade etti. Peki Omicron varyantı belirtileri nedir? İşte Türkiye'de son olarak 6 kişide tespit edilen varyant ve konu hakkında detaylı bilgiler...

Güney Afrika'da tespit edilmesi ardından başta Nu varyantı olarak isimlendirilen ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan koronavirüs varyantının Türkiye'de 6 kişide tespit edildiği bilgisine ulaşıldı. Ülkede 6 Omicron vakasının bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu söz konusu kişilerden 5'inin İzmir'de birinin ise İstanbul'da bulunduğunu belirtti.

Güney Afrika'dan mutasyona uğramış olan yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini duyuran bilim insanları varyantın çok sayıda mutasyonları da barındırdığını açıkladı. Bu durumda vatandaşta endişelerin artmasına neden oldu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Araştırmacılar söz konusu varyantın vücut savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceğini aktardı ve vakaların artış gösterip göstermeyeceği merak edildi. Dünya Sağlık Örgütü ise konu ile ilgili olarak yeni varyanta isim olarak Omicron’u seçti ve varyant bu şekilde adlandırılmaya başlandı.

Konu hakkında açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi ve kısa süre önce bildirilen varyantın yakından izlendiği aktarıldı. Bugüne kadar 100’ün altında dizi rapor edildiği konusunda vurguda bulunuldu ve erken analizin söz konusu varyantın daha fazla çalışma gerektirdiğini ve çok sayıda mutasyona sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Güney Afrika'da görülen Nu mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı ise söz konusu mutasyonun çok tehlikeli olduğunu belirtti.