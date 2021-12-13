Camdaki Kız’da Tüm Hikaye Değişiyor

Perşembe akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan ve oldukça yüksek reyting oranları elde eden dizi Camdaki Kız, her yeni bölümünde heyecan dozunu arttırıyor. Projenin 23. yeni bölümü ekranlara geldi ve Nalan yaşadığı şüphe sonrasında iz sürdü. Bu durumun da sırları açığa çıkarıp çıkarmayacağı merak edildi ve Nalan'ın izini süreceği gerçeklere ulaşıp ulaşamayacağını merak içerisinde takip edildi.

Nur Sürer, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Şerif Erol, Enis Arıkan, Tamer Levent ve Sema Ergeç gibi birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı dizide olaylar hızlandı ve Nalan’ın gerçekleri öğrenmek üzere olması heyecanın dozunu arttırdı. Seyirci kitlesi ise Nalan'ın gerçeklere çok yaklaştığını görürken olayların değişip değişmeyeceğini de merak etmeye başladı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından televizyona uyarlanan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi OGM Pictures imzalı olarak Kanal D ekranlarında yer almaya devam ediyor. Henüz yayınlanmadan büyük dikkat çeken ve yüksek reyting oranları elde eden dizi Camdaki Kız, oyuncu kadrosunun yanı sıra hikayesi ile de merak ve heyecan içerisinde takip edilen bir yapım.

Dizinin son bölümünde Nalan, babası Adil Bey’i takip etmiş ve mezarda gördüğü kişinin kim olduğunu araştırmak istemişti. Bu durum da projede heyecan yaşatan bir gelişme olarak görüldü ve gerçekte annesi olduğunu bilmediği Sema İpekoğlu’nun gerçek kimliğini araştıran Nalan şüpheye düştü. Babası ile annesinden farklı ifadeler alan karakter, artık gerçekleri öğrenmeye çok yakın.

Öz dayısı tarafından tecavüze uğrayarak hamile kalan ve Nalan’ı doğururken ölen Sema İpekoğlu aslında Nalan’ın gerçek annesi fakat Nalan bunu henüz bilmiyor. Adil ve Feride'nin torunu olduğunu bilmeyen Nalan içindeki şüphe sebebiyle gerçekleri öğrenmek istiyor. Sema İpekoğlu’nun kim olduğunu Feride’ye soran Nalan ise aldığı yanıt ile oldukça şaşıracak.