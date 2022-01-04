Omicron Akciğerlere Sızmadığı İçin Daha Az Şiddetli

Erken laboratuvar çalışmaları, daha bulaşıcı varyantın, akciğer dokusu içinde bir kez daha az verimli şekilde çoğaldığını göstermektedir. Artı, ikinci güçlendiricilere ve evde COVID'i nasıl yöneteceğimize ihtiyacımız olacak mı?

Bilim adamları, SARS-Cov-2'nin Omicron varyantının neden olduğu hastalığı tanımlamak için "daha hafif" kelimesini büyük bir korkuyla kullanıyorlar. Varyant daha hafif olsa bile, enfekte ettiği insan sayısının çokluğu, genel olarak daha fazla hastaneye yatışa yol açabileceği ve sağlık çalışanlarının pozitif test nedeniyle tecrit etmek zorunda kalacağı yaygın olarak kabul edilmektedir.

Bu varyantın gerçekten daha hafif bir hastalığa neden olup olmadığına ve daha düşük hastaneye yatış riski taşıyıp taşımadığına dair gerçek dünya verileri hala geliyor, ancak farelerde ve hamsterlarda akciğer dokusuna ilişkin erken laboratuvar verileri bazı yanıtları içerebilir.

Omicron varyantının kendisini daha bulaşıcı hale getiren mutasyonlar barındırdığını zaten biliyoruz. Hong Kong Üniversitesi tıp fakültesindeki bir araştırma ekibi, Omicron'un insan hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını buldu. Henüz hakemli olmayan çalışma, hem Delta hem de orijinal koronavirüs ile karşılaştırıldığında, Omicron varyantının üst solunum yollarından ve akciğerlerden geçen bronşlara veya tüplere girmede çok daha hızlı olduğunu, ancak sızmada çok daha yavaş olduğunu gösterdi. akciğer dokusunun kendisi. Araştırmacılara göre, Omicron varyantı, insan akciğer dokusunun içinde, orijinal SARS-CoV-2 virüsünden 10 kattan daha az verimli bir şekilde kopyalandı ve bu da daha düşük hastalık şiddeti önerebilir

COVID-19'dan ciddi bir hastalığın, virüs akciğerlere girip oradan vücudun diğer bölgelerine yayıldığında ortaya çıktığı varsayılır, eğer üst solunum yollarında, ağızda, burunda vb. Şiddetli hastalık olasılığı varsa.

Ancak baş yazar Dr Michael Chan, bulgular konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Dr Chan, “İnsanlarda hastalığın ciddiyetinin sadece virüs replikasyonu ile değil, aynı zamanda enfeksiyona karşı konakçının bağışıklık tepkisi tarafından da belirlendiğini unutmamak önemlidir” dedi.

COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışların çoğu, yalnızca virüsün neden olduğu hastalık nedeniyle değil, aynı zamanda bağışıklık sistemlerimizin virüse tepki vermesinin öngörülemeyen doğası nedeniyle de meydana geldi. Bazı durumlarda bağışıklık sistemi kendini kapatamaz ve sadece virüsün bulaştığı hücrelere değil sağlıklı hücrelere de saldırır. Chan, Omicron gibi oldukça bulaşıcı bir virüsün, ilişkili akciğer enfeksiyonu o kadar kötü görünmese de, yalnızca çok daha hızlı yayılarak daha ciddi hastalığa ve ölüme neden olabileceğini kaydetti.

Glasgow'da Omicron varyantını inceleyen bir ekip, bu varyantın neden üst solunum yollarını olduğu kadar akciğer hücrelerini enfekte edemediği sorusunun cevabını bulduklarını düşünüyor. Akciğer hücrelerinde bulunan ve genellikle önceki SARS-COV-2 varyantlarının Omicron'a daha az güçlü bir şekilde bağlı olan akciğer hücrelerine giriş kazanmasına yardımcı olan TMPRSS2 adı verilen temel bir protein buldular; bu, bu varyantın içeri girip akciğeri enfekte etmesi daha zordu.

Virüs burun, boğaz ve üst solunum yollarını kaplayan hücrelere farklı bir şekilde girer, bu nedenle solunum yollarının bu kısımlarında yüksek miktarlarda bulunmasına rağmen akciğer dokusunda virüsün konsantrasyonu daha düşüktü. Bu aynı zamanda, Omicron varyantının neden bu kadar bulaşıcı olduğunu, üst solunum yollarında yüksek miktarlarda yoğunlaşırsa, virüslerin öksürme, hapşırma veya solunum yollarının bu kısımlarından solunması ve diğer insanları enfekte etme olasılığının daha yüksek olduğunu kısmen açıklayabilir.