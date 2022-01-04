Güney Afrika Parlamentosunda Yangın Yeniden Alevlendi

Yetkililer, Güney Afrika'nın ana Parlamento odasını zaten tamamen yok eden yangının, 130 yıllık tarihi bina kompleksinde başladıktan yaklaşık 36 saat sonra Pazartesi günü yeniden alevlendiğini söyledi.

“İtfaiye ve kurtarma ekipleri parlamentodaki yangının alevlendiğini doğruladı. Kentin itfaiye teşkilatı sözcüsü Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamada, Ulusal Meclisin çatı kaplamasının altındaki boşluk yanıyor” dedi.

Al Jazeera'nın Cape Town'dan bildirdiği Jillian Wolf, yangınla mücadele eden yaklaşık 50 itfaiyecinin olay yerinde olduğunu söyledi.

Pazar günkü yangın, alt meclis Ulusal Meclisini barındıran Yeni Kanat'ın çatısının çökmesine neden oldu. 1884 yılına dayanan ve üst meclis Ulusal İller Meclisi'ne (NCOP) ev sahipliği yapan Eski Kanat'ın çatısı da kısmen çöktü.

“Bu binanın yenilenmesiyle ilgili önemli maliyetler olacak. Ulusal meclisin içi tamamen tanınmaz halde. Yangının yok edebileceği her şey yok edildi, ”dedi Al Jazeera's Wolf.

Polis 49 yaşındaki bir adamı kundakçılık ve hırsızlık da dahil olmak üzere diğer suçlarla suçladı ve Salı günü mahkemeye çıkması bekleniyordu.

Ulusal Meclis Başkanı, kundaklamanın doğrulanması halinde ülkenin demokrasisine yönelik bir saldırıyı temsil edeceğini söyledi.

Nosiviwe Mapisa-Nqakula, "Bu çok anormal bir durum" dedi.

“Küçük bir çocuğun bile soracağı soru şudur: 'Eski Meclis'in bir bölümünde çıkan yangın nasıl olur da yeni mecliste kendini bulur? Bilmiyoruz” dedi.

Pazartesi günü erken saatlerde, alevler yeniden alevlenmeden önce, yangının yalnızca birkaç kaynağı kaldığı için olay yerine gelen itfaiyecilerin sayısı 70'ten bir düzineye düşürüldü. Cape Town İtfaiye ve Kurtarma Servisi sözcüsü Jermaine Carelse, News 24 web sitesine verdiği demeçte, kalan "sıcak noktalar" ile uğraştıklarını söyledi.

Sorumlu bakan Patricia de Lille, daha önce binadaki sıcaklığın 400 santigrat dereceden 100 santigrat dereceye (752 ila 212 Fahrenheit) düştüğünü söyledi. Bu nedenle, araştırmacıların komplekse girmesi henüz mümkün değildi.

Güvenlik ihlali

Ayrı bir açıklamada, Hawks olarak bilinen seçkin bir polis birimi, zanlının meclise ofislerden birinin penceresinden girdiğine inanıldığını ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Hawks sözcüsü Nomthandazo Mbambo eNCA televizyonuna verdiği demeçte, "Burada bir güvenlik ihlali olduğu için başka suçlamaların eklenmesi olasılığı var" dedi.

Meclis Başkanı Mapisa-Nqakula, Başkan Cyril Ramaphosa'nın şu anda 10 Şubat'ta yapılması planlanan parlamento konuşmasının devam edeceğini, yasa koyucuların bütçeyi tartışıp onaylayacaklarını ve komitelerin çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Güvenlik ve güvenlikten sorumlu bir Cape Town belediye başkanı komite üyesi olan Jean-Pierre Smith, Ulusal Meclis'in içinin yangın, su ve duman tarafından tahrip edildiğini söyledi.

Bayındırlık ve altyapı bakanı, yenileme için olası maliyetler ve zaman çizelgelerine ilişkin bir ön raporun Cuma günü beklendiğini söyledi.