Ömer Dizisi Sezon Finali Ne Zaman Yayınlanacak, 2. Sezon Çekilecek Mi?

Televizyon ekranlarında mayıs ayının son günlerine yaklaşıldığı zaman pek çok dizi izleyici grubuna veda edecek. Bazı projeler ise yayın hayatına ara verecek ve sonraki sezonda izleyici karşısına çıkacaklarını açıklayacak. Mayıs ayında sezon finali ya da final yapmayan diziler ise haziran ayının ilk 2 haftası içinde bu durumu gerçekleştirecek. Ömer isimli televizyon dizisi projesi de sezon finali yapacağını duyurdu ve ekran hayatına tamamen sonlandırmamaları sebebiyle izleyici grubunu mutlu etti. Proje, Star tv ekranlarında Pazartesi akşamlarında izleyiciyle buluşuyor ve çok geniş bir seyirci grubunun desteğini arkasına alarak ilerliyor.

Dizide Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı ikilisi başrolde yer alarak oyunculuk performansı sergiliyor. Milyonları ekran başına çekmeyi Başaran Ömer isimli televizyon dizisi projesinin her yeni bölümü ilgi ile takip ediliyor. Ömer dizisi havaların ısınmaya başlama sebebiyle seyirci grubunun televizyon ekranlarına karşı ilgisinin azalma eğilimi gösterdiği bu süreçte bile gayet başarılı sonuçlar elde ediyor.

Bu sezonda muhafazakar ve seküler ailelerin hikayeleri üzerinden yazılan diziler ortaya çıkmış ve çok sevinmişti. Ömer isimli de bu türde yazılan hikayelerden biri oldu ve yayın hayatına başladığı günden bu yana yüksek reyting oranları almayı başardı. Kanal dizinin elde ettiği başarılar sonrasında projenin 2 sezonda da devam etmesine imkan tanıyacağını açıkladı. Bir İsrail dizisinden uyarlanan Ömer isimli projede hikayenin Türkiye'nin farklı kültürel yapısına göre uyarlandığı biliniyordu. Senaryoda genç bir adamın aşık olduğu kadın için ailesini karşısına alması ve yaşadıkları ekranlarda yayınlanıyor. Sevdiği kadının daha önce evlenmesi ve çocuğu olması da olayları alevlendiriyor ve seyirci grubu yaşanacakları merak ediyor. İki ismin de çevrelerine karşı verdikleri mücadele her yeni haftada heyecanlı bir şekilde takip ediliyor.