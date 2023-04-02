Garanti Bankası 9999 TL Ödeme Verecek, Son Dakika Bankadan Açıklama Geldi, Kimler Alacak, Belli Oldu...

Garanti Bankası , son zamanlarda yapmış olduğu yeni bireysel ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken, nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara da uygun faizlerle ödemeler vererek ihtiyaç kredisi kullandırmak istemektedir. Garanti Bankası, 9999 TL nakit kredi ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu yeni kampanyada ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşların hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini kendi hesaplarına yatırarak kullanabilecekleri bir kampanya hazırladık.

Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak verilen ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sadece bireysel müşteriler olmaları durumunda kredi ödemelerini alabilecekleri bu kampanyalardan yararlanabilmeleri için kredi puanına bakılarak onay veriliyor.

Garanti Bankası üzerinden sorunsuz bir şekilde kredi almak istiyorsanız, banka kredi puanınızın 1100 ve üzerinde olması yeterli olacaktır. Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler aynı zamanda 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

BAŞVURU

Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç kredisi başvurularını, düşük limitlerde yapmak isteyen vatandaşların banka hesapları olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalar mevcuttur. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak hızlı bir şekilde nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyaları internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yetişebilirsiniz.

Garanti Bankası, mobil uygulamaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için banka hesabınızın olması yeterli olacak ve kredi işlemlerinizde yine bankanın müşteri hizmetleri numaraları üzerinden yapabileceksiniz.