Olympian Mo Farah İngiltere'ye Kaçırıldı, Çocuk İşçi Olarak Çalıştırıldı

Mo Farah, pistteki kavurucu performansıyla ünlü bir isim olarak yerini aldı ve atletizmde dört Olimpiyat altın madalyası kazanan ilk Birleşik Krallık vatandaşı oldu .

Ancak Çarşamba günü yayınlanacak bir belgeselde Farah, bu ismin, Mohamed Farah'ın gerçekten kendisine ait olmadığını ortaya çıkardı.

Bunun yerine, 39 yaşındaki Somaliland'da doğduğunda kendisine Hüseyin Abdi Kahin adının verildiğini söyledi. Çocukken bilinmeyen bir kadın tarafından İngiltere'ye kaçırıldığını, Mohamed Farah adında tanımadığı bir çocuğun kimliğini almaya zorlandığını ve hizmetçi olarak çalıştığını söyledi.

Farah, BBC TV belgeselinde "Gerçek şu ki, sandığınız kişi değilim" dedi. "Çoğu insan beni Mo Farah olarak tanıyor ama bu benim adım değil ya da gerçek değil."

Açıklamalar, dünyanın modern spor efsanelerinden birinin hayatına yeni bir ışık tuttu ve savunucuları, birçok savunmasız mülteci ve göçmenin karşı karşıya olduğu sert gerçeklerin altını çizdiğini söylüyor .

Farah daha önce ailesiyle birlikte Birleşik Krallık'a Somali'den mülteci olarak geldiğini söylemişti.

The Real Mo Farah adlı belgeselde, yıldız atlet bunun yerine babasının Somali'deki iç savaşta öldürüldüğünü ve İngiltere'ye gelmeden önce annesinden ayrıldığını açıkladı.

Sekiz ya da dokuz yaşındayken bilinmeyen bir kadınla Cibuti'ye gitmişti.

Akrabalarıyla yaşamak için Avrupa'ya gideceğini düşündüğünü, ancak İngiltere'ye vardığında, beraberindeki kadın, akrabalarının iletişim bilgilerinin bulunduğu bir kağıt parçasını ondan aldı ve “yırttı ve koydu. çöp kutusunda”.

“O anda, başımın belada olduğunu biliyordum” dedi.

'Normal hissetmek istiyorum'

2013 yılında şövalye olan Farah, hikayesini halka duyurmak için çocukları tarafından ilham aldığını söyledi.

“O kadar uzun süredir tutuyorum ki, zor oldu çünkü bununla yüzleşmek istemiyorsunuz ve çocuklarım sık sık 'Baba, bu nasıl oluyor?' diye sorular soruyor. Ve her zaman her şeye bir cevabınız var ama buna verecek bir cevabınız yok” dedi.

"Hikayemi anlatmamın asıl nedeni bu çünkü normal hissetmek istiyorum ve bir şeye tutunuyormuşsun gibi hissetmiyorum."

Ev işleri ve çocuk bakımı yapmak zorunda bırakıldığını ve kendisine “Aileni bir daha görmek istersen hiçbir şey söyleme” dendiğini anlattı.

Tek kurtuluşunun atletizm olduğunu söyledi. Sonunda beden eğitimi öğretmeni Alan Watkinson'a durum hakkında bilgi verdi. Watkinson daha sonra yetkililerle temasa geçti.

Dünya finallerinde de altı altın kazanan 5.000 ve 10.000 metre yarışlarında uzman olan Farah, öğretmeninin müdahalesinin ardından yedi yıldır birlikte yaşadığı annesinin arkadaşının yanına gittiğini söyledi. 2000 yılında İngiltere vatandaşı olarak tanındı.