Meteoroloji’den Perşembe Uyarısı! 10 Derece Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri vatandaş ile paylaştı ve önemli uyarılar gerçekleştirdi. Yarın itibarı ile yurt genelinde hava sıcaklığının düşeceği şeklinde bilgilere ulaşıldı. Sıcaklıkların bugüne oranla Perşembe gününde 7 ila 10 derece arasında azalmasının beklenildiği ifade edildi. 48 saat içerisinde sıcaklıkların Ankara'da ve İzmir'de 10, İstanbul'da ise 7 derece düşeceği şeklinde tahminler yapıldı.

Merak içerisinde beklenen açıklama Meteoroloji’den geldi ve bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı hakkında bilgiler paylaşıldı. Perşembe günü yurt genelinde sıcaklıkların 7- 10 derece düşeceği şeklinde ifadeler kullanıldı. Uzmanların sıcaklık düşüşü hakkında yaptığı açıklama hakkında detaylı bilgileri ve yapılan uyarıları haberimizin devamında sizler için yazdık. İzmir'de ve Ankara'da yaklaşık olarak 10 derece bir sıcaklık düşüşü meydana gelirken bu düşüşün İstanbul'da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün 25 derece civarında olan sıcaklığın yarın 23 dereceye ve ardından Perşembe gününde ise 18 dereceye kadar ineceği bildirildi. İstanbul'da yarın ve Perşembe gününde gök gürültülü sağanak yağışın beklenildiği de ifade edildi.

Ankara'da bugün 27 derece olması beklenen sıcaklığın yarın 22 dereceye ve Perşembe gününde ise 17 dereceye kadar düşeceği tahmin edilmekte. Başkent Ankara'da ise Perşembe gününde parçalı bulutlu yer yer sağanak yağış görülebilir.

İzmir'de bugün az bulutlu açık ve 33 derece olan sıcaklık yarın 29 dereceye ve Perşembe günü de 23 dereceye düşecek. Perşembe günü sağanak yağış ile geçecek olan İzmir'e önemli uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu Perşembe uyarısı hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte 7 ile 10 derece arasında düşüş görülecek olan sıcaklıklar ve merak edilenler...

İstanbul'da 48 saat içerisinde sıcaklık 7, İzmir ve Ankara'da ise 10 derece düşecek. Uzmanlar konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve ani sıcaklık değişimine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.