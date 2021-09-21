3.488 TL Ödenecek, İşsiz Kalanlar Hemen Alabilecek, T.C Kimlik Numarası Yeterli

İşsiz Kalanların Dikkatine!: İşsiz olan veya işinden yeni ayrılmış olan kişiler için fazlasıyla yararlı olacak devlet destekleri yürürlüğe girmiştir. İşsiz kalanlar hem hayatları boyunca işlerine yarayacak bir meslek öğrenip hem de harçlık alabilecekler. Haber gazetesinde yayınlanan bu habere göre 300 güne maaş alınabiliyor. İşsiz olanların yanı sıra ev hanımları için de güzel avantajlar yer almaktadır.

Şimdi sizinle işsiz olanlara verilen destekleri paylaşalım;

10 Ay Maaş İmkânı

Bu 10 ay maaş imkanını elde edebilmek için geçtiğimiz son 3 sene içerisinde 20 ay sigorta primi olması gereklidir. Bunun dışında iş akdi devam ettiği halde işten çıkarılmış olanlara da işsizlik maaşı ödenmekte. Verilen bu maaş çalışma sürelerine göre değişmektedir kimine 6 ay verilirken kimine ise 10 ay verilmektedir ve bu maaştan sadece damga vergisi kesilmektedir. Asgari ücrete göre ayarlanan bu maaşta ele geçen para 420 ve 2800 arasında değişkenlik göstermektedir.

İŞKUR Kaydına Eğitim!

Bir iş sahibi değilseniz ve İŞKUR’a kayıt yaptırdıysanız işbaşı eğitim programlarından yararlanmanızda fayda vardır. Bu programlar ayda 26 günlük bir süreyle uygulanmaktadır, iş arayanlar öğrenciler gibi farklı statüde olanlara farklı meblağlar ödenmektedir. Bunların dışında katıldığınız program geleceğin meslek dalları arasındaysa ödenen meblağ 115 liraya çıkmaktadır.

Meslek Eğitim Kursu

İŞKUR kaydınız bulunduğu zaman açılan kurslara dahil olup bir meslek edinme imkanınız bulunmaktadır. Bu meslek edindirme kursları günlük 5 ve 8 saat arasında olabilmektedir, toplam olarak 160 günü geçmemektedir. Kursa katıldığınız taktirde katılımcılara günlük olarak 35 ve 70 lira arası bir ödeme yapılmaktadır.

Anne Projesi

Bu proje kapsamında 0 ve 15 yaş arasında çocuğu olan ve aynı zamanda iş kulübüne üye olan eğitim kurslarından faydalanan annelere günlük olarak 110 TL bir ödeme yapılmaktadır. Bunun dışında imalat veya sanayi sektöründe bulunan meslek eğitim kurslarına katılan ve 2-5 yaş arasında çocuğu bulunan annelere ihtiyaçları için aylık olarak yaklaşık 400 TL destek ödemesi yapılmaktadır.

Herhangi bir işte çalışmıyor iseniz ve İŞKUR kaydınız varsa, İŞKUR size danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Belirli bir ücreti olmayan bu hizmette istihdam için destek sağlanmaktadır.

Sigorta Primleri Ödeniyor!

İŞKUR’a kayıtlı olup eğitim ve meslek kurslarından yararlanan ve işsizlik ödeneği alan kişilerin genel sağlık sigortası giderleri karşılanmaktadır. Bunun sonucunda işsiz olan kişiler ve ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İŞKUR’dan işsizlik ödeneği alınırken 90 gün içerisinde bir iş sahibi olan insanlar o iş yerinde 12 ay boyunca çalışırsa işsizlik ödeneğinden yararlandığı süreye göre sigorta primleri işsizlik fonundan karşılanmaktadır. 2021 yılına göre 3 ay boyunca işsizlik ödeneğinden yararlanan biri 3.488 TL prim ödemesi alacaktır.