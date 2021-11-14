Ölümcül Patlama Kabil'in Şii Banliyösünü Vurdu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araca çarpan patlamada en az bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı. Cumartesi günü meydana gelen olay, Kabil'in, çoğunlukla Şii Hazara topluluğunun üyelerinin egemen olduğu ve yıllardır IŞİD'e bağlı savaşçılar tarafından hedef alınan bir banliyösü olan Dasht-e Barchi'de gerçekleşti.

Afgan Gazeteciler Merkezi, patlamada ölen kişinin eskiden Ariana televizyon kanalında çalışan tanınmış bir Afgan gazeteci olan Hamid Seighani olduğunu söyledi.

Merkez, patlamadan saatler sonra "Maalesef bir muhabiri daha kaybettik" diye tweet attı. Herhangi bir sorumluluk iddiası yoktu.

Hastanede Associated Press haber ajansına konuşan aracın sürücüsü, güzergahı boyunca bir noktada şüpheli bir adamın otobüse bindiğini ve birkaç dakika sonra patlamanın arkasında patladığını söyledi. Aracın arkasından kıyafetleri yanmış iki yolcunun düştüğünü, diğer yolcuların ise önden kaçtığını gördü.

AFP haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, "Arabamdaydım ve önümüzdeki araçta bir patlama oldu" dedi. "Tamamen yanmıştı." Patlamanın Taliban tarafından yönetilen bir kontrol noktasının yakınında meydana geldiğini ve kısa bir süre sonra silah seslerinin duyulabileceğini söyledi. Yakındaki bir hastane, bir ölü ve dört yaralı olduğunu bildiren bir bildiri yayınladı.

Taliban sözcüsü Zabihulla Mücahid, bir minibüste çıkan yangının patlamayla sonuçlanması sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını tweetledi. Cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler alevler ve gökyüzüne doğru yükselen kalın bir siyah duman bulutu gösterdi.

Patlama, Nangarhar'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az üç kişinin hayatını kaybetmesinden ve 15 kişinin yaralanmasından bir gün sonra gerçekleşti. Nangarhar valiliği yaptığı açıklamada, yetkililerin cami bombalamasının iki "failini" tutukladığını, ancak başka ayrıntı vermediğini söyledi. Nangarhar saldırısını üstlenen olmadı. Açıklamada, "Olayla ilgili daha fazla soruşturma devam ediyor ve daha fazla önlem alınacak" dedi.

Kabil, Ağustos'ta Taliban'ın devralmasından bu yana büyük ölçüde IŞİD'den (IŞİD) kurtulmuş olsa da, son bir saldırıda IŞİD savaşçıları kentin Ulusal Askeri Hastanesine baskın düzenleyerek en az 19 kişiyi öldürdü ve 50'den fazla kişiyi yaraladı.