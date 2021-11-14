Ziraat Bankası ve PTT emekliye 80.000 TL kredi vereceğini duyurdu

Ziraat Bankası ve PTT şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere yeni bir kredi Haberi geldi. 80 bin TL'ye kadar emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler Ziraat Bankası ve PTT'nin yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak kredi kullanabilecektir. Ziraat Bankası ve PTT şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler bankaların belirlediği Kredi politikalarına uygun olması durumunda acil ihtiyaçları ve diğer bankadaki borçlarını kapatmak için 80.000 TL kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası ve PTT şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız emekli maaşınızı başvuru yapacağınız banka üzerinden almanız gerekmektedir. PTT kendi kurumu üzerinden kredi vermiyor aktif banka aracılığı ile düşük kredi notu olan emeklilere 80.000 TL ödeme yapıyor. Sizlerde belirtilen şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Ziraat Bankası ve PTT şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 80.000 TL emekli kredisi başvurusu

Ülkemizin kamu Bankası ve emekli Bankası olarak bilinen Ziraat Bankası emekli olan müşterilere düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere kendi bankaları üzerinden emekli maaşı alması durumunda düşük faiz oranları ile kredi kullandıracak.

Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler emekli maaşları üzerinden bu krediyi alacakları için diğer bankadaki kredi kartı ihtiyaç kredisi ve kredili mevduat hesabı borçları varsa bu borçları da kapatarak Kredi başvurusunda bulunabilecek. Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilir Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanan kişilerde internet bankacılığını kullanarak 7 gün 24 saat Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusunda bulunabilir.

PTT üzerinden 80.000 TL emekli kredisi başvurusu

PTT üzerinden 80 bin TL'ye kadar emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız emekli maaşınızı PTT kurumu üzerinden almanız gerekiyor. Size en yakın PTT şubesine giderek kimliğimizde birlikte PTT aktif bank emekli kredisi kampanyasına başvuru yapabilir düşük faiz oranları ile 80 bin TL 24 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca SMS atarak da PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Emekli maaşımızı PTT üzerinden alıyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına gönderebilirsiniz.