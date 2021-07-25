Tatilciler Dönüş Yoluna Girdi, Trafik Yoğunluğu Yaşandı!

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte tatilciler geri dönüş yoluna çıktı ve trafikte yoğunluk meydana geldi. Havalimanları ile Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanırken otogarlarda oluşan kalabalık da dikkat çekti.

Tatilin sona ermesi ve tatilcilerin dönüş yoluna girmesi ile birlikte İstanbul'da saat 20.30’da trafik yoğunluğu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Yoğunluğun yüzde 15'e kadar düşmesi dikkatleri çeken bir gelişme oldu.

2021 Kurban Bayramı tatilini Ege Deniz, ve Marmara kıyılarında geçirip İstanbul'a dönüş yapan tatilcilerin Tekirdağ'da araç yoğunluğunu oluşturduğu bilgisine ulaşıldı.

Marmara Denizi'nde bulunan Adalar ile Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil beldelerinde günlerini geçiren vatandaşlar İstanbul'a dönüş yoluna geçti ve Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru yoğunluk meydana geldi.

Zaman zaman tatilcilerin yoğunluk oluşturması ile birlikte 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları görüldü. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı kavşaklarda İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önlemler aldı ve trafik akışının sağlanması için yapılan çalışmalara devam edildi.

Memleketlerinde 9 günlük Kurban Bayramı dönemini geçirenler de İstanbul'a geri döndü ve trafikte yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda geri dönüşlerin başlaması ile birlikte oluşan yoğunluk koronavirüs vakalarının artmasına yönelik olarak da uzmanları endişeli sürükledi.

Otogarda ailesine beklemekte olan Erhan Öztürk isimli vatandaş fa çocuklarının dün saat 18.00’da yola çıktıklarını fakat yoğunluk dolayısı ile yollarda beklediklerini açıkladı. Kendisinin hala beklemekte olduğunu ifade eden Öztürk Kayseri'den gelen çocuklarının yolda oluşan fazla yoğunluk sebebiyle trafikte kaldığını belirtti.

Manisa'dan dönen Abdullah Akkuş ise tatilin çok iyi geçtiğini açıklarken Manisa Turgutlu'dan geldiğini söyledi. Bayramın oldukça İyi geçtiğini ifade eden Akkuş, feribot ile geldiklerini söyledi. Pek çok yolcunun eve dönmesi ile beraber İstanbul ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da sefer yoğunluğunun yaşandığı görüldü.