Öldürülen Filistinli Aktivistin Ailesi Adalet Talep Ediyor

24 Haziran 2021'de, bir düzineden fazla Filistin Yönetimi (PA) güvenlik personeli , İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron'daki amcasının evine bir gecede düzenlediği baskınla siyasi aktivist Nizar Banat'ı ciddi şekilde dövdü.

Bir otopsi , bir saatten daha kısa bir süre içinde öldüğünü gösterdi .

Öldürüldüğünde 43 yaşında olan Banat, işgal altındaki Batı Şeria'nın sınırlı bölgelerini yöneten Filistin Yönetimi'nin sert ve açık sözlü bir eleştirmeniydi.

Sosyal medyada geniş bir yerel takipçi kitlesine sahipti ve burada tartışmalı politikası da dahil olmak üzere PA'yı eleştiren videolarını yayınladı. İsrail ile tartışmalı güvenlik koordinasyonu

Ayrıca, iptal edilmeden önce Mayıs 2021'de yapılması planlanan yasama seçimleri için yarışıyordu.

Banat'ın öldürülmesi yerel öfkeye ve küresel kınamaya yol açtı.

Ancak bir yıl sonra Banat ailesi henüz gerçek adaleti görmediklerini söylüyor.

Son zamanlarda aile, Banat'ı döverek öldürmekle suçlanan 14 düşük rütbeli subay için devam eden bir PA askeri davasının duruşmalarına katılmayacaklarını söyleyerek, memurlara odaklanmanın, yüksek rütbeli subayların suçlarını azalttığına inandıklarını söyledi. siparişler.

Banat'ın kardeşi Ghassan, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Nizar için adaleti sağlama taleplerimiz [yalnızca buna katılanların tümünü içeren şeffaf bir yargılama yaparak gerçekleşebilir]" dedi. "Memurlar sadece araçtı - güvenlik servislerinin başkanları nerede?"

"PA, öldürmenin bir hata olduğunu söylüyor - ki bunu kabul etmeye hazırım - [ancak] lütfen devam edin ve bunu her düzeyde uygulayan herkesi sorumlu tutun" diye ekledi.

Cinayetten bir gün sonra, Filistin Yönetimi yetkilisi Hüseyin el-Şeyh, Başkan Mahmud Abbas adına özür diledi ve yaşananların “ hata ” olduğunu söyledi.

El-Şeyh, "Böyle bir hata Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da veya dünyanın herhangi bir ülkesinde olabilir... Yaşananlar için özür dileriz ve bundan ders almak istiyoruz" dedi.

'Durma meselesi'

Şimdi, bir yıl sonra, Banat'ın ailesi adaletin yerini bulmasını istiyor.

Bu amaçla Cuma günü öğleden sonra Banat'ın gömülü olduğu Hebron'daki Şehitler Mezarlığı'nda küçük bir dayanışma etkinliği düzenleyerek Filistin halkına Banat davasını hatırlatmaya çalışıyorlar.

Banat'ın ailesi El Cezire'ye verdiği demeçte, bir anma töreni ve protestoyu içerecek daha büyük bir etkinliğin önümüzdeki ay PA'nın bulunduğu Ramallah'ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Son aylarda, yargılanan 14 memurun tutuldukları Jericho hapishanesinden serbest bırakıldıklarına dair haberler ortaya çıktı.

Filistin Yönetimi'nin Batı Şeria'daki askeri kovuşturma komitesinin bir sözcüsü El Cezire'ye, memurlardan herhangi birinin serbest bırakılıp bırakılmadığını doğrulayamadığını söyledi.

Sözcü, askeri başsavcının yargılama devam ettiği için yorum yapamayacağını da sözlerine ekledi.