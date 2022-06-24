Haberler geldi! Emekli olan bankamatik kartı üzerinden 12.000 TL alacak

Emekli olan kişiler için 12.000 TL'ye kadar ödeme emekli maaşı almış olduğunuz bankamatik hesabına yapılmakta. Emekli maaşı alan vatandaşlar nakit ihtiyaçları olması durumunda 12.000 TL'ye kadar ödemeleri 5 dakika içerisinde onay alabilecekleri yeni kampanya ile hızlı bir şekilde yapabiliyor. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden destek kampanyasına katılarak 12.000 TL ödeme alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek işlemlerinizi yapmak isteyen vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek onaylanan tutar kadar kredinin ne kadar olduğu hakkında sizlere bilgiler gönderilecek ve eğer bu limitler size uygunsa hemen bankamatik hesabınıza yatacak.

12.000 TL başvuru

12.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz yeni Kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi yardımı ile 12.000 TL gelir belgesiz 12.000 TL üzerinde ise gelir belgeli Olarak emekli kredisi alabiliyor.

Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bu Kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar ayrıca bankanın internet bankacılığını internet sitesini ve müşteri hizmetlerini kullanarak da 12.000 TL'ye kadar verilen 36 ay vadeli emekli kredisi için başvuruda bulunabiliyor. Emekli kredisini bu bankalar üzerinden almak isteyen vatandaşların maaş müşterisi olması ile birlikte yeni maaş taşıyanlara daha yüksek limitlerde de kredi kullandırılmaktadır.