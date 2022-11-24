Olduğu yerden çakıldı! Fiat, Renault, Hyundai sıfır otomobil fiyatlarını dibe çekiyor! En az 50 bin TL...
ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sıfır otomobil fiyatları hakkında yapılan araştırmalar arşa çıktı. Marka marka bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir yandan taşıt kredisi faiz oranlarını hesaplarken öte yandan fiyatları da mercek altına alıyor. Markalar ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatlarında indirime gitti.
Olduğu yerden çakıldı. Fiat, Renault, Hyundai sıfır otomobil fiyatlarını dibe çekiyor! En az 50 bin TL düşüşe geçti. Sıfır otomobil fiyatları hakkında yapılan araştırmaların yükselişe geçtiği görüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi kararının hemen ardından markaların sıfır otomobil fiyatlarında düzenlemeye gittiği görüldü. Bazı modellerde 50 bin TL'ye kadar bir düşüş oldu. İşte Fiat, Renault, Hyundai sıfır otomobil fiyatları hakkında detaylı bilgiler
FİAT EGA
355.800 TL ile 718.900 TL
Fiorino Combi
314.900 TL ile 391.900 TL
FİAT EGEA CROSS
387.900 TL ile 750.900 TL
PANDA
375.200 TL ile 547.800 TL
HYUNDAİ ELENTRA
597.000 TL ile 691.000 TL
HYUNDAİ i20
444.000 TL ile 528.000 TL
Hyundai İ10
331.500 TL - 402.500 TL
Uzunluk 3670 mm
Genişlik 1680 mm
Yükseklik 1480 mm
Kapı Sayısı 5
Bagaj Hacmi 252 lt
Peugeot 2008
695.000 TL - 1.014.500 TL
Uzunluk 4300 mm
Genişlik 1987 mm
Yükseklik 1550 mm
Kapı Sayısı 5
Bagaj Hacmi 434 lt
Güvenlik (EuroNCap Puanı) 5 / 5
Volkswagen Golf
617.800 TL - 965.800 TL
Uzunluk 4284 mm
Genişlik 1789 mm
Yükseklik 1141 mm
Kapı Sayısı 5
Bagaj Hacmi 380 lt