Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar bir yandan taşıt kredisi faiz oranlarını hesaplarken öte yandan fiyatları da mercek altına alıyor. Markalar ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatlarında indirime gitti.

Olduğu yerden çakıldı. Fiat, Renault, Hyundai sıfır otomobil fiyatlarını dibe çekiyor! En az 50 bin TL düşüşe geçti. Sıfır otomobil fiyatları hakkında yapılan araştırmaların yükselişe geçtiği görüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi kararının hemen ardından markaların sıfır otomobil fiyatlarında düzenlemeye gittiği görüldü. Bazı modellerde 50 bin TL'ye kadar bir düşüş oldu. İşte Fiat, Renault, Hyundai sıfır otomobil fiyatları hakkında detaylı bilgiler

FİAT EGA

355.800 TL ile 718.900 TL

Fiorino Combi

314.900 TL ile 391.900 TL

FİAT EGEA CROSS

387.900 TL ile 750.900 TL

PANDA

375.200 TL ile 547.800 TL

HYUNDAİ ELENTRA

597.000 TL ile 691.000 TL

HYUNDAİ i20

444.000 TL ile 528.000 TL

Hyundai İ10

331.500 TL - 402.500 TL

Uzunluk 3670 mm

Genişlik 1680 mm

Yükseklik 1480 mm

Kapı Sayısı 5

Bagaj Hacmi 252 lt

Peugeot 2008

695.000 TL - 1.014.500 TL

Uzunluk 4300 mm

Genişlik 1987 mm

Yükseklik 1550 mm

Kapı Sayısı 5

Bagaj Hacmi 434 lt

Güvenlik (EuroNCap Puanı) 5 / 5

Volkswagen Golf

617.800 TL - 965.800 TL

Uzunluk 4284 mm

Genişlik 1789 mm

Yükseklik 1141 mm

Kapı Sayısı 5

Bagaj Hacmi 380 lt