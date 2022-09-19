Okula Uyum Sürecini Kolaylaştırma Yolları Nelerdir?

Klinik Psikolog Gözde Göktaş çocukların okula uyum sürecinde anne babalara önemi tavsiyelerde bulundu ve okula olan güvenin çocuğa hissettirilmesi gerektiğini açıkladı. Anne babaların okul hakkında merak uyandırmaları daha öncesinde onları öğretmenleri ile tanıştırmaları ve çocuk ile birlikte okulu araştırmaları ve onları okul hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmeleri gerektiğini söyleyen Göktaş, dikkatleri üzerine çekti. Çocuk ile beraber okul alışveriş yapılması gerekliliği konusunda vurguda bulunan Göktaş bol bol kitap okunması gerektiğini, kararlı ve tutarlı olunması gerektiğini ve öğretmen ile işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Okul zamanı sonrasında ise çocukla kaliteli zaman geçirmenin önemine dikkat çeken Klinik Psikolog Gözde Göktaş yaz tatili ardından yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan anne babalar ve çocuklar için öneriler de bulundu.

Klinik Psikolog Gözde Göktaş okula başlamanın çocuk ile birlikte anne babalar için de heyecan verici bir dönem olduğuna işaret ederek anne babaların kendilerini ve çocuklarını bu duruma hazırlamaları sonucunda bu sürecin daha kolay bir şekilde atlatılacağını açıkladı. Ekip çalışmasının okula alışma sürecinde gerekli olduğunu ifade eden Göktaş bu süreçte anne babaların kaygılı olmasının normal olduğunu fakat bu durumu çocuğun hissettiği zaman sürecin zorlaşacağını söyledi. Anne ile çocuğun okula gitmeye duygusal olarak hazır olması gerektiğini ifade eden Göktaş, pandemi sebebiyle anneyle çocuğun uzun bir süre boyunca bir arada olması ardından bu ayrışma sürecinin sadece çocuğun ayrışması yerine ebeveyn ayrışması olarak da tanımlanabileceği ifade edildi. Ebeveynin zihninde, kalbinde ve bedeninde bu ayrışma durumunu işlemesinin önemli olduğuna dikkat çekildi ve bazı ailelerin yaşadığı kaygının çocuk ile birlikte öğretmenlere de geçebildiği ifade edildi.

Okula başlama ve okula uyum sürecini daha hafif bir şekilde geçirmek isteyen anne babalar için ipuçları paylaşan Klinik Psikolog Göktaş ,öncelikle okula olan güvenin çocuğa hissettirmenin önemli olduğunu söyledi ve yaşanan bu oryantasyon döneminde aile baba olarak çocukları okula güvenerek verdiklerini belirtmenin de önemli olduğuna dikkat çekildi.

Gerekli olan güvenin verilmesi sonrası 2. olarak okul hakkında merak uyandırmanın gerekliliği açıklandı ve çocuklara okul ile ilgili merak uyandırmanın onların ilgisini çekeceği söylenildi. Okulun nasıl bir yer olduğu, okul içerisinde neler olduğu ve arkadaşlarının olacağı gibi şeyler söylemenin okulu daha cezbedici hale getirdiği ifade edildi. Okul hakkında bilgi vermenin çocukların hayal etmesini sağladığını açıklayan Göktaş çocuğun okul başlamadan önce öğretmeniyle tanışmasının da doğru bir davranış olacağının altını çizdi. Okulun ilk günü yaşanan yoğunluk ve okulun çok kalabalık olması sebebiyle öğrencinin öğretmeniyle daha önceden tanışmasını onların okula daha kolay adapte olmasını sağlayabileceğini açıkladı.

Çocuk ile birlikte okul başlamadan önce oraya gitmek ve okulu gezmenin çocuğun okula uyum sürecini kolaylaştıracağı ve onların bu durumu kabullenmesini daha kolay bir şekilde sağlayacağı belirtildi. Okul ile ilgili ayrıntılı bir şekilde çocuğa bilgilendirme yapmanın faydalı olacağı açıklandı ve okulda çocuğun ne kadar süre kalacağını, çocuğu okula kimin alıp kimin bırakacağını ve orada ne yiyip içeceğini ayrıntılı bir şekilde çocuk ile paylaşmanın gerekli olduğu söylenildi.