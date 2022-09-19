6 gün sonra kapanacak! QNB Finansbank bu gece duyurdu, Kimler başvuru yaparak onay alacak?

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak sizlere kredi imkanı sağlanacaktır. QNB Finansbank yapmış olduğu son kampanyada 6 gün sonra işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredilerde, ekranın kapatılacağını ve faiz oranlarında yükselmeye gideceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, Finansbank, resmi internet siteleri üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek, istediğiniz zaman kredi alabileceksiniz.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için 90 gün ertelemeli kredi işlemleri yapılmaktadır. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için SMS atmaları durumunda kredi puanı uygun ise hemen onay verilmektedir.

SMS KREDİ

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Tc Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyası yapılmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler, onay almaları durumunda, şubelere gitmeden kredi kullanabilir.

MOBİL KREDİ

QNB Finansbank üzerinden internet bankacılığı hesabınız aracılığı ile birlikte moda ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, SMS ile başvuru yapmadan önce mobil internet bankacılığına girerek buradan başvuru yapabilirsiniz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadır. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunu, mobil uygulamalar üzerinden yaparak onay alan kişiler, 6 gün içinde başvuru yaparsa gelir belgesiz kredi alabilmektedir.