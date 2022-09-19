Okul Fobisi Nedir, Nasıl Başa Çıkılır?

Yaşanan uyum haftası sonrasında tüm kademelerde okulların açılması ile beraber pek çok veli yeni bir sınav vermeye başladı. Uzun tatil sonrasında okula uyum hakkında problemler yaşayan ve okula gitmek istemeyen öğrenciler ile başa çıkmaya çalışan ebeveynler ise uzmanlar tarafından uyarı aldı. Anne babanın çocukları okula başlarken kaygı seviyesi ise miniklerin okula uyumunu zorlaştıran bir etken.

5 Eylül 2022 tarihinde ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri için uyum haftası başladı ve daha sonra 12 Eylül tarihinde tüm kademelerde okul açıldı. Uyum haftasının yaşanması sonrası yaklaşık 19 milyon öğrenci ders başı yaparak okullarına geri döndü. Fakat geçirilen uzun bir yaz tatili dönemi sonrasında öğrencilerin okul düzeni tamamen değişti ve öğrenciler zorlu bir döneme başladı. Uzun bir süre sonrasında okul kapısından içeri giren minikler ve velileri zorlu günler yaşanmaya başladı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zeynep Cihangir Çankaya çocuklarda görülebilecek okul fobisi hakkında önemli bilgi paylaşımlarında bulundu.

Çocukların bu sene okullarına başlaması sonrasında uyum sürecinin 2-3 haftayı bulabileceğini belirten Çankaya çocukların bu süre içerisinde fiziksel olarak okulu tanıdığını, arkadaşları ve öğretmeniyle tanıştığını belirtti. Çocukların bu dönemde okuldaki düzeni anladığını ifade eden Çankaya, öğretim kademesi değişen çocukların da benzer bir süreçten geçtiğini ifade etti. İlköğretim 1. kademe, 2. kademe ve liselerin birbirlerinden farklı yapıları bulundurduğuna dikkat çeken Çankaya, bu durumun genelde gözden kaçırıldığını anlattı. Bazı çocukların her yeni ortama geçildiği sırada uyum sağlamak adına zamana ihtiyaç duyabileceği belirtildi.

Çocukların mizaçlarının bu kaygıları geliştirmede en büyük sebep olduğu öğrenildi. Yeni bir duruma zor alışan bir mizaca sahip olan ve kaygı seviyeleri yüksek olan çocukların okula uyum sürecinde daha çok zamana ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Bu durumun ikinci nedeni ise anne baba ve çocuk ilişkileri olarak açıklandı. Özellikle anne çocuk arasında bağımlı bir ilişki bulunuyorsa çocukların okula alışma sürecinde zorluk yaşayabileceği belirtildi. Diğer taraftan anne ve babanın çocuklarının okula başlaması hakkında fazla kaygılandığı durumda bu kaygının çocuğa da yansıyacağı açıklandı. Bununla birlikte çocukların okula başlaması sonrasında dersleri hakkında zorlanacağını düşünmesi, cezaların ve kuralların olduğunu düşünülmesi uyumu zorlaştıran bir durum olarak belirtildi.

Anne babaların okula zamanla uyum sağlanacağını öncelikle kabul etmeleri ve daha sonra bunu çocuklarına anlatmaları gereklidir. Yeni ortamların bir miktar da olsa herkesi kaygılandırdığını ve bunu normal bir durum olduğunu söylenmesi gerektiği ifade edildi. Çocukların okula başlama sırasında geçirilen uyum süre içinde zorluk yaşanıyorsa çocuğun öğretmeni ve okulda bulunan psikolojik danışman ile konuşmaya yönlendirmek de önerildi. Bunun yanı sıra hafta sonlarını ise okuldan bahsederek geçirmemek gerektiği söylenildi ve sıklıkla okulu konuşmanın uyum sürecine karşı direnç oluşturabileceği belirtildi.