Öksürüğe Hangi Bitki İyi Gelir? Öksürüğe İyi Gelen Çaylar ve Karışımlar

Boğazımıza herhangi bir şey kaçtığında hasta olduğunuzda ya da mevsim geçişleri yaşadığımız zaman öksürük krizi peşimizi bırakmamaktadır. Öksürük özellikle kış aylarında rastladığımız bir durum olmaktadır ve bu durumun tedavisi için bitkisel bazı yöntemler takip edilmelidir. Şimdi sizlerle haberimizin devamında öksürük krizini geçirecek olan önemli ipuçlarını paylaşacağız ve konu hakkında detayları bildireceğiz.

Öksürüğün neden oluştuğu ile ilgili kısa bir notu öksürüğe iyi gelen şeyler hakkında bilgi vermeden önce sizlerle paylaşacağız. Solunum yolu enfeksiyonu ani hava değişimleri astım toz ve boğaza kaçan bir şey dikkat etmeniz gereken durumlar arasında yer almaktadır. Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız öksürmeniz de oldukça doğal karşılanmalıdır fakat kısa süreli bir öksürük yerine uzun süreli olan bir öksürük krizine yakalandıysanız kesinlikle doktora görünmenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi sizler için kısa süreli olan öksürük krizlerini geçirecek olan karışım tavsiyelerimizi yazacağız.

Öksürüğünüzü hemen geçirmek istiyorsanız aşağıda yazan satırlarda yer alan yöntemlerimiz tam sizler için hazırlandı. Öncelikle kuru öksürüğe iyi gelen ve evde yapabileceğiniz tedavi yollarını ve bunların neler olduğunu yazdık. Bol sıvı tüketimi Kuru öksürükleri en hızlı kesen çözüm olmaktadır pastil ise bir diğer önemli yöntemdir. Öksürüğü keser ve boğazları rahatlatır. Pastil kullanımı bu sebeple sıklıkla tercih edilmektedir. Öksürük kesimi için sıcak bitki çayları tüketimi de işe yarayabilir. Bal tüketimi sonucunda boğazınızdaki öksürük ve tahriş de azalacaktır odanıza havalandırmanız da öksürüğün önüne geçmek için önemli olmaktadır çünkü havasız yerler öksürük krizi yaşamanızı neden olabilir.

Bunun yanı sıra evde yapabileceğinize balgamlı öksürüğe iyi gelen şeylerin başında vitamin kullanımı gelmektedir. Soğuk algınlığı nedeniyle balgamlı öksürük problem yaşıyorsanız düzenli bir şekilde vitamin kullanmanız gerekmektedir. Fakat her yerden kafanıza göre vitamin almamanız önemli olmaktadır ve bu noktada bir uyarı vardır kullandığımız vitaminleri güvenilir bir yerden tercih etmelisiniz.

Şimdi sizlerle öksürüğe iyi gelen bitkiler karışımlar ve çaylar hakkında detaylı bilgileri paylaşacağız. Doğal çözüm yolları arıyorsanız ve öksürüğünüz geçmiyorsa bu kısmı dikkatli bir şekilde okumanız gerekmektedir. Kronik hale gelen ve uzun süreli olarak devam eden öksürükler için bitki çayları ve karışımlar en iyi çözümler arasında yer almaktadır. Doğru bitkileri doğal bir şekilde tüketirseniz öksürükten rahat bir şekilde kurtulabilirsiniz. Ayva yaprağı, ıhlamur ve zencefil öksürüğe iyi gelen bitkiler arasında yer almaktadır.

Çok eski yıllardan beri kullanılmakta olan ayva yaprağı öksürük ve soğuk algınlığı tedavilerinde ilk başvurulan bitkiler arasında yer almaktadır. Ayva yaprağının çayını kuru ya da taze olarak tüketebilirsiniz ve bu durum boğaz yolu enfeksiyonlarına karşı oldukça iyi olmaktadır.

Zencefil ise toz halinde satılır ve bu bitki de öksürük tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ihlamur için ise eğer isterseniz ıhlamuru taze olarak da tüketmeniz gerekmektedir. Ihlamuru çok fazla kullanmanıza gerek yoktur ve günde 3 kez tükettiğiniz zaman öksürüğünüz kesilecektir.