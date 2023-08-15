Yeni eğitim öğretim yılı öncesi dijital çağda sunulan fırsat eşitliğinden faydalanmak isteyen öğretmen ve öğrenciler için sunulan destek Ziraat Bankası farkı ile duyuruldu. Ziraat Bankası şartları karşılayan bütün öğretmen ve öğrencilere 2.500 TL değerinde hediye çeki dağıtıyor. Telefon numarası ile kampanyaya katılanlar elektronik harcamasına 2.500 TL'ye kadar hediye çeki kazanıyor.

Troy mağazalarından veya internet sitesi üzerinden yapılacak dizüstü bilgisayar alımına 2.500 TL'ye kadar indirim sağlanacak. 10 Eylül tarihine kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Ziraat Bankası müşteri hesabı oluşturması gerekiyor. Öğretmen ve öğrencilere özel tanımlanan bu özel fırsat yeni eğitim-öğretim yılı öncesi online eğitim sürecini kesintisiz hale getirmeyi sağlayacak.

2.500 TL HEDİYE ÇEKİNİ KİMLER KAZANABİLİR?

Ziraat Bankası'nın öğretmen ve öğrencilere özel başlatmış olduğu kampanyanın detayları resmi internet sitesi üzerinden tüm detaylarıyla duyuruldu. 2.000 TL ve üzeri MAC alımına 2.500 TL değerinde Apple aksesuarlarında geçerli kupon hediye edilecek. Ziraat Bankası Bankkart, Bankkart Genç veya Bankkart Başak sahipleri ile kampanyadan yararlanabilecek. Kampanya dönemi boyunca Apple aksesuarlarında geçerli olan 2.500 TL hediye çeki katılım sağlayan tüm müşteriler için geçerli olacak.

2.500 TL HEDİYE ÇEKİ KAZANMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Troy mağazalarında geçerli 2.500 TL hediye çekini kazanmak isteyenler sms ile başvuruda bulunabiliyor. Bankkart sahipleri cep telefonun mesaj kısmına MAC yazarak 4757'ye kısa mesaj olarak gönderebilir. Banka kayıtlarında bulunan cep telefonu numarası üzerinden sms gönderilmesi gereklidir. Asıl kart ile yapılan harcamalar dikkate alınacaktır. Ek kart veya sanal kart ile yapılan harcamalar ile hediye çeki kazanmak mümkün değil. Kampanya dönemi boyunca her başvuru sahibi yalnızca bir kez sunulan destekten faydalanabilir.