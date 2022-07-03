Öğretmen Maaşına Hangi Kademede %80 Zam Geliyor? Beklenen Oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üniversitelerde bölümlerini okuyup bitiren, atanma hayali kuran ve daha önceden atanmış olan binlerce kişi öğretmen maaşına yapılacak olan zam haberini merak içerisinde bekliyordu. Son haftalarda 2022 Temmuz ayında öğretmen maaşına yapılacak olan zam oranı merak konusu olmuş ve konu hakkında detaylar merak edilmişti. Bunun yanı sıra “2022 sözleşmeli öğretmen maaşı kaç TL oldu?” gibi sorular da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyordu. Pek çok kişi “2022 Temmuz en düşük öğretmen maaşı ne kadar? Öğretmen maaşı zam oranı ne kadar oldu?” gibi soruların yanıtlarını arada. Bunun yanı sıra Temmuz öğretmen maaşlarının belli olmasına da sayılı günler kaldı ve kademe kademe öğretmen zamlı maaşları merak konusu oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Açıkladı!

Bir süre önce İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Vekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında önemli açıklamalar yayınlanmıştı. Üç önemli ismin yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milyonlarca memur Temmuz zammına ilişkin araştırmalar yapmaya başlamıştı. Temmuz ayı ile beraber %40'lara varan bir dokunuş olacağını açıklayan İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş dikkatleri üzerine çekmişti.

İşçi emeklileri de gruba dahil olmak üzere emeklilerin ve çalışanların alım gücünü daha yukarı çıkarmak adına %40'lara varan bir dokunuşun olacağını ifade eden Kurtulmuş, bu konular üzerine çalışıldığını söylemişti. Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Temmuz ayında yapacakları düzenlemeler ile birlikte kamu çalışanlarına nefes aldıracaklarını belirtmişti.

Art arda gelen zam haberlerinden sonra öğretmenler de maaşlarına %80 oranında zam isteyerek isimlerinden söz ettirdi. Pek çok öğretmen çeşitli yorumlarda bulundu ve öğretmenlere destek mesajları yazıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretlere yapılan zam hakkında gerçekleştirdiği açıklama sonrasında öğretmen maaşına gelecek olan zam da merak konusu oldu. Kısa süre içerisinde öğretmen maaşlarının oranının da açıklanacağı tahmin ediliyor.

2022 Sözleşmeli Öğretmen Maaşı Ne Kadar Oldu?

Sözleşmeli öğretmen maaşı merak konusu olurken 2022 Temmuz ayında yapılan zam ile memurlara %40 oranında bir zam yapılması beklenmekteydi. Nu beklenti ardından en düşük öğretmen maaşlarında da bir tahmin söz konusu oldu ve bu rakam 8.955 TL olarak yazıldı. belirtilen bu rakam henüz tahmin olurken 4 Temmuz tarihi sonrasında konuların netlik kazanacağı düşünülüyor.

“Yüzlerce Eğitim Fakültesi var İşsizler Ordusu Oluştu”

Tartışma yaratan bir diğer konu ise asgari ücrete yapılan zam sonrasında öğretmen maaşı ile asgari ücretin neredeyse eşit olması oldu. Ekonomik anlamda ülkenin geçirdiği zor günlerde öğretmen maaşına zam yapılması beklenirken askeri ücretin öğretmen maaşına yaklaşması tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise yüzlerce Eğitim Fakültesi açılıp herkesin öğretmen olduğunu yazarken bunun sonucunda ise maaşından memnun olmayan milyonlarca memur ve işsizler ordusunun oluştuğunu ifade etti. Bu sebeple Türkiye'de bulunan eğitim fakültelerinin birçoğunun kapanması gerektiğini savunan sosyal medya kullanıcıları sonuçlara bakıldığı zaman toplumun memnun olmadığını yazdı. 5 sene öncesine kadar öğretmenlerin almış olduğu maaşın asgari ücretin 2.5 katı olduğu biliniyordu fakat yapılan son açıklamalara göre her iki maaş güncel olarak birbirine yaklaştı.

“Öğretmenlerin Maaşı Kiraya ve Faturalara Gidiyor”

Büyük şehirlerde yaşayan öğretmenler de yeni maaş açıklamalarına tepkide bulundu ve almış oldukları maaşların büyük bir kısmının faturalara ve kiraya gittiğini ve geçirmelerinin zor olduğunu yazdı. Memurların almış oldukları maaşların yoksulluk sınırının altında olması gerektiğini savunan sosyal medya kullanıcılara verilen bunca emeklerin karşılıksız olmaması gerektiğini belirtti.