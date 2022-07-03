Yasak Aşkları ile Konuşulan Buket Aydın'ın Rolex Saatini Bakın Hangi Sevgilisi Almış!

Ünlü sunucu Buket Aydın, 24 saati aşkın süredir yasak aşkları ile konuşuluyor ve gündemde yer alıyor. Yıldırım Demirören ile yaşamış olduğu yasak aşk ile büyük tartışmalar yaratan Aydın, bu defa farklı bir konu ile adından söz ettirdi. Ünlü sunucunun kolundaki Rolex saat magazin dünyasını ikiye böldü ve o saati kimin aldığı merak konusu oldu.

Sedat Peker, Demirören hakkında ifşalarda bulunurken Demirören'in özel hayatı hakkında da paylaşımlar yapacağını belirtmişti. Bu kez yeni bir video yerine sosyal medya hesabı üzerinden dikkatleri üzerine çeken Sedat Peker, Yıldırım Demirören ile Buket Aydın iddialarını öne sürerek gündemi salladı. İsim vermeden sonucu Buket Aydın'ın Yıldırım Demirören'in sevgilisi olduğunu belirten Sedat Peker, gündeme bomba gibi düştü. Dün sosyal medya hesabı üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunan Sedat Peker 2019 senesinde Kanal D Haber Dairesi Başkanlığına kadar yükselen ünlü sunucu Buket Aydın'ın Yıldırım Demirören'in evli olduğu sırada onunla ilişki yaşadığını aktardı. Yapılan tüm bu paylaşımlar sonrasında Buket Aydın gündemde yer alarak adından söz ettirdi ve dikkat çekti. Gerçekleşen iddialar ardından Buket Aydın’ın sosyal medya hesabında da takipçi sayısı artış gösterdi ve ünlü sonucunun yapacağı bir sonraki paylaşım merak konusu oldu.

Buket Aydın’a Rolex Saati Kim Aldı? Yıldırım Demirören mi, Emir Sarıgül mü?

Farklı bir konu ile de merak konusu olan ünlü sunucu Buket Aydın, Rolex saati ile adından söz ettirdi. Saati kimin hediye aldığı merak konusu olurken Emir Sarıgül'ün hediyenin sahibi olduğu tahmin edildi. Bir grup sosyal medya kullanıcısı ünlü sonucu Buket Aydın'a Rolex saati Yıldırım Demirören'in aldığını düşünürken gerçekler ise ortaya çıktı. Sunucuya saati alan kişinin Yıldırım Demirören yerine Emir Sarıgül olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sene sınır bölgesinde de poz vererek çeşitli paylaşımlara imza atan Aydın, kolunda yer alan saat ile gündem olmuştu.

Sınır Bölgesinde Rolex Saatini ve Takılarını Takmıştı!

Pek çok kişi ünlü sonucu Buket Aydın'a sınır bölgesine takıları ve kolunda Rolex saatiyle gitmesi sebebiyle tepkide bulunurken meslektaşı Ece Üner ise Buket Aydın'a destek vermişti. Ülkenin geçirdiği zor günlerde saati ve takıları ile gündem olan ünlü sunucu Buket Aydın sınır bölgesinde çektirdiği fotoğraflar ile savaş muhabiri olmuş ve görüntüsü ile çeşitli yorumlar almıştı.

Emir Sarıgül, Sibel Can ile Tatil Yaparken Buket Aydın'a Evlenme Teklifi Etmişti!

Gündem olan konular sonrasında Emir Sarıgül'ün de kim olduğu araştırıldı ve dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Ünlü sunucu Buket Aydın'a Rolex saati alan Emir Sarıgül'ün, Sibel Can ile tatil yaptığı sırada ünlü sunucuya evlenme teklifi etmesi ise çok yaratan bir gelişme oldu.

Emir Sarıgül Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Sedat Peker'in iddiaları sonrasında “Emir Sarıgül Mustafa Sarıgül'ün oğlu mu?” sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Son zamanlarda ismini sık sık duyuran ve Buket Aydın ile aşk dedikoduları hakkında gündemde yer alan Emir Sarıgül, yaptığı iş ile de araştırıldı.

1981 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açan Emir Sarıgül, İstanbul Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamıştı. Daha sonra Londra'da eğitim görmeye giden Emir Sarıgül Master eğitimini de yine Londra'da yapmıştı. Uzun süre boyunca Şişli Belediye Başkanlığı görevini gerçekleştiren Mustafa Sarıgül'ün de oğlu olan Emir Sarıgül aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun da üyesidir. Son zamanlarda amagazin gündeminde de sıklıkla duyulmaya başlayan Emir Sarıgül, Buket Aydın ile tekrar ve tekrar isminden söz ettirdi.