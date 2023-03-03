Depremzedeye 1 yıl Ertelemeli Deprem Kredisi Hesaba Yatıyor! Online Başvuru Nasıl Yapılacak?

Deprem felaketinin ardından yurt içerisinde sosyal yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri, AFAD ve Kızılay ekipleri, kurum ve kuruluşlar ve şahıslar tarafından bölgeye nakli destek sunuldu. Maddi ve manevi oluşan kayıplara giderebilmek adına sunulan bu destek süreci bankalar tarafından da iştirak edilerek maddi yardım olarak sunuldu.

Deprem bölgesinde tüm mal varlığını kaybedenler için bir yıl boyunca ertelenebilecek kredi imkanı sunuldu. Bu kredi paketi Ziraat Bankası tarafından yapılacak başvuru sonrası kişiye yatırılıyor.

36 Ay Vade ile Ertelenecek!

Kahramanmaraş depremi sonrasında evini ve işyerini kaybeden onlarca vatandaş yıllarca birikim yapmış olduğu tüm mal varlığını da göçük altında bıraktı. 11 il için destek çalışmaları tüm hızıyla başlatıldı. Bankalar elini taşın altına koydu. 1 yıl ertelemeli kredi paketlerini açıkladı. Üstelik faizsiz olarak sunulan bu destek paketleri 36 ay vade ile geri ödenebiliyor.

Tüm Borçlar Silindi!

Bankaların bu süreçte vatandaşın yanında olmaları başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalara da sirayet etti. Pek çok özel banka sunduğu düşük faizli kredi imkânlarının yanı sıra deprem bölgesinde yaşamını yitirmiş olanların kredi ve kredi kartı borçlarını tamamen sildiğini duyurdu. Hatta bir banka deprem bölgesinde yaşıyor olup kredi ya da kredi kartı borcu olanlar için 6 aylık erteleme fırsatı sunduğunu duyurdu.

Ziraat Bankası Kredi Paketi

Bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası deprem bölgesinde zor durumda olan vatandaşlara ve KOBİ'lere özellikle tarım alanlarında çalışma gösteren çiftçilere özel bir paket açıkladı. KOBİ ve çiftçiler için 1 yıl erteleme bireysel müşterileri için ise 6 ay erteleme fırsatı ile 36 ay vadeli ve faizsiz kredi paketlerini duyurdu.