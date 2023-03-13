Öğrencilere para musluğu fora edildi! 400.000 TL verilecek! Onlardan mutlusu yok

Onlardan mutlusu yok... Öğrencilere para musluğu fora edildi! 400.000 TL verilecek! 1 yıl geri ödemesiz olarak verilecek kredi 2 ve 4 yıllık mezunlara veriliyor. Cesur Girişimci Kredisi adı altında verilen krediye baktığımızda lisans ve ön lisans mezunlarına kredi verildiği görülüyor.

Kredi Başvurusu Hakkında Gelen Son Dakika Açıklaması

Halkbank, üniversite mezunlarına yönelik başlattığı kredi kampanyasıyla gündemde. Lisans ve ön lisans mezunlarının iş kurmalarına destek olmak amacıyla Cesur Girişimci Kredisi adı altında bir kredi kampanyası başlatan Halkbank, kredi koşulları hakkında açıklama yaptı. İşte kredi başvurusu hakkında gelen son dakika açıklaması:

Kredi Limiti Ne Kadar?

Halkbank tarafından verilen kredi, 1 yıl geri ödemesiz olacak şekilde 2 ve 4 yıllık mezunlara veriliyor. Söz konusu krediye baktığımızda limitin 400 bin lira olduğu görülüyor. Kredi türü ve vadesi hakkında bankadan yapılan açıklamada, "Aylık eşit taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kimlere Verilecek?

Halkbank'ın Cesur Girişimci Kredisi adı altında başlattığı kredi kampanyası, iş kuracak vatandaşlara yönelik. Özellikle tıp doktorları, biyologlar, öğretmenler, diş doktorları, veterinerler, avukatlar gibi meslek gruplarına yönelik bir kredi kampanyası olduğu belirtiliyor.

Kredi, mezun olunan bölüme göre farklılık gösterebiliyor. Mesela eczacılık fakültesi mezunu bir eczacının eczane, hukuk fakültesi mezunu bir avukatın hukuk bürosu, diş hekimliği fakültesi mezunu bir diş doktorunun muayenehane, anaokulu öğretmenliği mezunu birinin anaokulu gibi işler kurmak isteyenler başvuruda bulunabilirler.

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