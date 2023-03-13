Cumhurbaşkanlığı gece yarısı açıkladı! Devlete polis, subay, astsubay, memur ve işçi alımı yapılıyor! İşte detaylar
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, devlet kurumlarına çok sayıda personel alımı yapılacağı duyuruldu.
İlanlara yapılan başvurularla, subay, astsubay, polis, zabıta, itfaiye eri, temizlik, güvenlik, büro personeli ve şoför gibi farklı pozisyonlara başvuru yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle Türk vatandaşı olmaları gerekmekte. Ayrıca kamu haklarından mahrum bulunmamak da önemli bir şart olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra, Türk Ceza Kanununun belirli maddeleri çerçevesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak gerekiyor. Ayrıca, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gerekiyor.
Ayrıca erkek adayların askerlik durumlarının da uygun olması gerekiyor. Askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş olmakla birlikte muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.
Görevi devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Adayların ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını da taşımaları gerekiyor. Bu şartlar doğrultusunda, başvuru yapmak isteyen adayların başvuru sürecini dikkatlice takip etmeleri gerekiyor.
Polis, Subay, Astsubay, Memur Ve İşçi Alımı İlanları
Lise mezunu 3500 polis alımı
Lise mezunu jandarma alımı
Çevre Şehircilik Bakanlığı temizlik personeli alımı
Tarsus Üniversitesi güvenlik temizlik personeli, şoför alımı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi büro, temizlik personeli alımı
Hakkari Üniversitesi büro personeli, güvenlik görevlisi alımı
Yozgat Halıköy Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı
Bartın Üniversitesi büro, temizlik personeli alımı
Ege Üniversitesi temizlik personeli alımı
Türk Alman Üniversitesi büro, temizlik, şoför, güvenlik görevlisi alımı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi temizlik, güvenlik görevlisi ve şoför alımı
Mersin Üniversitesi büro, temizlik, güvenlik görevlisi alımı alımı
ODTÜ büro personeli, şoför, temizlik personeli alımı
Karasu Belediyesi zabıta alımı
Samsun Üniversitesi büro, temizlik, güvenlik görevlisi alımı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi büro ve güvenlik görevlisi alımı
Dokuz Eylül Üniversitesi büro, güvenlik, temizlik personeli alımı
Diyanet temizlik ve güvenlik görevlisi alımı
Balıkesir Üniversitesi büro personeli alımı
Necmettin Erbakan Üniversitesi büro, güvenlik, temizlik personeli ve şoför alımı
Hava Kuvvetleri pilot alımı
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı
Osmangazi Belediyesi memur ve zabıta alımı
Konya Büyükşehir zabıta alımı