Cumhurbaşkanlığı gece yarısı açıkladı! Devlete polis, subay, astsubay, memur ve işçi alımı yapılıyor! İşte detaylar

İlanlara yapılan başvurularla, subay, astsubay, polis, zabıta, itfaiye eri, temizlik, güvenlik, büro personeli ve şoför gibi farklı pozisyonlara başvuru yapılabiliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle Türk vatandaşı olmaları gerekmekte. Ayrıca kamu haklarından mahrum bulunmamak da önemli bir şart olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra, Türk Ceza Kanununun belirli maddeleri çerçevesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak gerekiyor. Ayrıca, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak gerekiyor.

Ayrıca erkek adayların askerlik durumlarının da uygun olması gerekiyor. Askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş olmakla birlikte muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.

Görevi devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Adayların ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını da taşımaları gerekiyor. Bu şartlar doğrultusunda, başvuru yapmak isteyen adayların başvuru sürecini dikkatlice takip etmeleri gerekiyor.

Polis, Subay, Astsubay, Memur Ve İşçi Alımı İlanları