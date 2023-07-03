Çocuklar kış mevsiminden sonra okulların kapanması ve uzun bir eğitim öğretim yılının sonuna gelmesi sebebiyle sevinç yaşıyor. Yaz tatiline girilmesi ardından öğrencilerin rahatlamak istemesi de normal bir durum. Çoğu çocuk yaz tatillerini nasıl geçirmek istedikleri sorulduğu zaman uyuyarak hiçbir şey yapmadan bilgisayarda oyun oynayarak televizyon izleyerek ve arkadaşlarıyla vakit geçirerek zaman harcamak istediklerini söylemekte.

Anne babalar ise yaz tatili döneminin en büyük probleminin ne olduğu sorulduğu zaman çocuklarının sıklıkla bilgisayar başında oyun oynaması ve fazla uyumaları olduğu yönünde yanıt veriyor. Fakat bu durumun önüne geçmek ve problemi çözmek için doğru planlama yapmak çok önemlidir. Yaz tatiline verimli ve keyifli kılmak için çocuklar anne babalarının yardımına ihtiyaç duymaktadır. İyi bir planlama yapmak ise bu durumun önünü açabilir. Yaz saat dilinin planlandığı zaman çocuklar için eğlenmeye gezmeye ve dinlenmeye vakit ayrılması önemli olmaktadır. Aynı zamanda akademik başarısı düşük olan dersler varsa bu derslerin telafisi de dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır.

Tatil zamanda dikkat edilmesi gereken en büyük konu derssiz geçen bir zaman diliminin öğrencilere sunulması gerekliliğidir. Yaz ayları çocuklar için sosyal açıdan spor ve sanat konusunda mükemmel bir fırsat olmaktadır. Öğrencilerin yaz tatili boyunca yaşlarına göre yazılan kitapları okumasını da teşvik etmek tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra bilgisayar başında ve televizyon karşısında oyun oynamayı sınırlandırmak da dikkat edilmesi gereken bir konu olmaktadır. Yaz tatilinde öğrenciler voleybol yüzme ve basketbol gibi faaliyetlere de yönlendirilmeli ve onların vakit geçirmesi sağlanmalıdır. Yaz döneminde öğrencilerin aileleri ile geziler planlaması önemli olmaktadır ve bazı zamanlarda çocukların yaz tatili için planlamalar yapılması da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu şekilde öğrenciler yeni döneme daha donanımlı bir şekilde başlayacaktır.