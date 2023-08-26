Velileri ayaklandıran o haber okulların açılmasına günler kala duyuruldu. Öğrenci ve veliler şaşkınlık içerisinde farklı yöntemler aramaya başladı. %70 oranında uygulanan yeni dönem zammı tepkiye sebep oldu. Sosyal medyada bu tepki çığ gibi büyüdü. Yeni dönem okul taşıtları için uygulanan servis ücreti küçük şehirlerde büyük farklarla hissedilmese de büyük şehirlerde asgari ücret rakamını aştı.

0-3 KM ARASI EN DÜŞÜK MESAFE NE KADAR OLDU?

Servis ücreti yeni eğitim-öğretim yılında 0 ile 3 km arası 10.400 TL'ye kadar çıkacak. Ortaya atılan bu iddia büyük bir karmaşayı beraberinde getirdi. İstanbul, İzmir ve Ankara'da servis bedelleri tek tek araştırıldı ve o şaşırtan manzara ile karşılaşıldı. İstanbul ve İzmir'de yeni dönemde uygulanacak zam %50 iken Ankara'da %70 olmasına karar verildi.

2023-2024 YENİ SERVİS ÜCRETLERİ

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği “2023-2024 eğitim öğretim yılı için en fazla %70 oranında zam yapıldı” ifadesini kullandı. Velilerin kara kara düşündüğü ve farklı yöntemler aradığı yeni eğitim öğretim yılında zamlı tarifeler için şu sistem uygulanacak:

-0 ile 3 kilometre arası en düşük mesafe 10.400 TL

-0 ile 6 kilometre arası 11.460 TL

-6 ile 10 kilometre arası 13.245 TL

-10 ile 15 kilometre arası 15.410 TL

-15 kilometreyi aştığı anda kilometre başına ek 325 TL

Tüm bu gelişmeler sosyal medyada dalga dalga büyüyen bir tepkiye sebep olurken İstanbul ve Ankara arasındaki kilometre mesafesi üzerine alınan ücret farkı da dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl 0 ile 1 kilometre arası aylık ücreti 792 TL iken yeni dönemde 1.200 TL'ye ulaşıyor.