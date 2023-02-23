Öğleden sonra açıklandı! Kredi borçlarınız sıfırlanıyor! Herkes sadece tek koşulla faydalanacak

Kredi borçlarınız sıfırlanıyor! Herkes sadece tek koşulla faydalanacak. Öğleden sonra açıklandı! Halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için birçok banka yarışıyor. İş Bank ilk açıklamaları verdi. Bankalar hala vatandaşa birçok farklı şekilde yardım sağlamaktadır. Merkez Banka'sının son açıklamalarından sonra birçok banka, faiz oranlarını indirmişti. Bu şekilde ödeme daha rahat bir hale getirildi. Ama, geçmişte ödenmemiş borçla ilgili herhangi bir soruşturma gerçekleşmedi. İşte son ayrıntılar...

Kredi Kartı Borcu Olanlar İçin Bankadan 80 bin TL Kredi Alacaktır!

Kredi kampanyası İş Bankası'nın yönlendirmesiyle düzenlendiği için birçok vatandaş rahatlayacak. Son aktarılan bilgilere göre tüm borçların durumu tek çatı altında toplandıktan sonra değerlendirilecek.Daha sonra kredi başvurusu bekleniyor. Başvuruyu gönderdikten sonra kısa süre ödeme yapmalısınız. Kredi kampanyaları sadece emekliler için geçerlidir.

Başvuruya ilişkin şartlar ve bilgiler İş Bankası tarafından yayınlandı ve resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmıştır. İş Bankası'nın borç yapılandırma kredilerinin vadesi en fazla 36 ay olmasına rağmen vatandaşlar yeniden yapılandırma kredisi aramaya başladı. Web sitesinde, borcun yeniden yapılandırılması için İş Bankası'ndan kredi başvurusunda bulunmak için gerekli evrakların listesi yer almaktadır. Gerekli evraklar; Başvuru Formu, Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesinin hem gerçeği hem de fotokopisi ve gelir durumunun evrakları gereklidir.

En yakın şubeden, müşterilere 36 aya kadar vadeleri ve düşük faiz oranları olan kredi seçenekleri sunulmaktadır. Borç Kapatma Kredisi ile başvurduktan sonra hızlıca sonuca ulaşabilir ve üzerinizdeki borç yükünden kurtulabilirsiniz.

haber24.com özel haber