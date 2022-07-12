Bankadan Acil Duyuru: 30.000 TL Nakit Hesabınıza Yatmış Olabilir!

Yapılan kampanyalardan bir tanesi de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden verilen ihtiyaç kredileri kampanyaları olmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 30000 TL'ye kadar ödeme alıp almadığınızda istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu yeni duyuruda, 30.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli yeni bir kredi kampanyası duyurusu yaptı.

Akbank, kendi hesabı olan vatandaşların Akbank Direkt uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 30.000 TL'ye kadar ödeme alabilecekleri hakkında bilgileri verdi. Bu kredileri alabilmeniz için bireysel müşteri olmanız ve banka kredi şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere 30000 TL'ye kadar ödeme verecek olan Akbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlere hızlı bir şekilde işlem yapmaktadır. Akbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu hem SMS ile hem de internet bankacılığı üzerinden kolay birşekilde yapabiliyorsunuz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için SMS ile kredi kampanyası hazırladı. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilir ve onaylanan kredi tutarını, aynı gün içinde hesabınıza yatırırsınız.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istemeyen vatandaşlar ve bu bankada hesabı olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi kullanabilmektedir. Akbank Direkt uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yapması gerekiyor. 7 gün 24 saat başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve 30000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz bu kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabileceksiniz.

Emekli olan vatandaşlar ise emekli kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını, Akbank şubeleri üzerinden yapmaları gerekiyor. Emekli maaşınızı, Akbank şubelerinde taşıdıktan sonra 5000 TL'ye kadar varan emekli promosyonlarından faydalanabileceğiniz gibi yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanarak diğer bankadaki olan tüm borçlarımızı da tek bir bankaya taşıyabilirsiniz. Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden almak istiyorsanız, banka kredi puanınızın düşük olması durumunda bile sizlere kredi imkanı sağlanmaktadır.