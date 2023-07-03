Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 3 Temmuz 2023 tarihinde kalplerinin sesini dinlemeyi isteyecektir. Fakat onların bu noktada fark etmesi gereken durum bunu yapmak için öncelikle kalplerini tanımaları gerektiğidir ve gün içerisinde bu bağlantıyı kuracak olan burç sahipleri Bu sayede kalplerini tanıyabilir ve onun sesini dinleyerek hareket edebilir. Onlar için bir ilişki ya da bir kişinin ihtiyaçları hakkında bir aydınlanma yaşama zamanı gelmiştir. Onlar yaşadıkları bu yeni farkındalık ile hayatlarını iyileştirecek bazı düzenlemeler ya da planlar yaparak yeni bir davranış biçimi benimseyecektir. Burç sahiplerinin kişisel hedefleri önemli bir dönüm noktası yaşamakta ve duyguları da çiçek açmaktadır. Onlar son zamanlarda gömdükleri bir kenara ettikleri ya da görmezden geldikleri tüm konular ile ilgili harika bir fikir edinecek ve yeni düşünceleriyle yola devam edecektir. Oğlak burçlarının peşinden gitmek adına henüz sağlam bir planları olmasa bile kalplerinde ne olduğunu bilmek burç sahiplerine güç verecek olan bir durumdur.

Burç sahipleri kişisel açına önem verdikleri durumlara daha ciddi bir bakış açısı ile yaklaşabilir ve bu yönde adımlar atabilir. Onlar yeni başlangıçlar yapmak adına sorumluluk alabilecekleri bir günde olacak ve sorumluluklarını yerine getirmemek isteyecektir. Burç sahipleri fiziksel bedenlerini ilgilendiren konulara karşı dikkatli olmalı ve sağlıklarını önemsemelidir. Onların aileleri ile ilgili olan konularda yorucu koşulları oluşabilir ve onlar bu sebeple yorucu ve yoğun bir gün geçirebilir. Bu sebeple burç sahipleri için yeni günde tavsiye edilen durum akışta kalmaya özen göstermeleri ve dikkat etmeleri olacaktır. Diğer taraftan burç sahiplerinin kendi burçlarında gerçekleşen Dolunay kendilerini duygusal açıdan etkileyen bir durumunda açığa çıkmasını sağlayabilir. Onlar ilişkilerinde ya da kişisel alanda bir muhasebe içinde olacaktır.