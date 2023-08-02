Oğlak burcu Ağustos ayında kendi öz değerleri ve Finansal konular üzerinde odaklanma yaşayacaktır. Bu dönemde burç sahiplerinin kendilerine olan güvenleri artış gösterebilir ve burç sahipleri karşılarında yeni iş fırsatları ile karşı karşıya gelebilir. Oğlak burçları bu dönemde yeni girişimlerine el atacak ve yeni yatırımlar gerçekleştirilecektir. Onlar uzun bir süredir beklemekte oldukları bir ödemeyi de sonunda alabilir ve istediklerini başarabilir. O dönemde burç sahipleri için harcamaları noktasında dikkatli olmakta ve aşırıya kaçmamakta fayda bulunmaktadır. Gayrimenkul satın alımı yapabilir ve evlerine de yeni eşyalar taşıyabilir.

Burç sahipleri eşlerinin parası, ortak kaynaklar, miras, sigorta ve vergi gibi konularla ilgilenecek ve kendilerini bir süredir devam eden ve endişelendiren konularda sonuca ulaşacaktır. Burç sahiplerinin Ağustos ayında ortak elde ettiklerim krediler gelirler ve bankalar onların ilgi alanında hareketlendirecektir. Yine burç sahipleri bu dönemde sürpriz artı bir gelir elde edebilir ve masraflarını üzerinde bulundurarak doğru bir şekilde ileriye doğru adım atabilir.

Burç sahipleri ağustos ayının son günlerinde önlerinde bulunan engellilerin teker teker kalktığı bir döneme giriş yapacaktır ve bu yeni dönemde burç sahipleri detaycı bir yaklaşım sergileyecektir. 23 Ağustos tarihinde ise Oğlak burçları Merkür retronun başlaması ile beraber yurt dışı ile ilişkileri bulunuyorsa şehirlerarası faaliyetlerinin canlandığını görebilir. Diğer taraftan burç sahiplerinin daha önce iş yaptıkları birileriyle yeniden çalışma durumu da gündemde olacaktır.

Eğitim aldıkları bir konuda geriye dönüp bakabilir ve detaylarla meşgul olabilir. Burç sahipleri için düzenleyecekleri ve eksikleri tamamlayabileceği konular da iş hayatında mevcuttur. Onlar için çalışmalarını gözden geçirme zamanı gelmiştir. Oğlak burçları ve yükselen oğlak burçları retro döneminde inançlarını temel birden yıkabilir ve bu inançların yerine yenilerini getirerek değişiklik yaşayabilir.