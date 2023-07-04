Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 4 Temmuz 2023 tarihinde sezgilerinin kendilerini gerçeğe götürdüğünü görebilir. Genel olarak sanata yakın olan burç sahipleri yeni günde yaratıcılıklarının yüksek olduğunu görecek ve bu durumu hayatlarının pek çok farklı unsuruna uygulayacaktır. Bunun yanı sıra burç sahiplerinin hissettikleri şeyler her türlü yanılsamayı delip geçecek ve altında yatan gerçek şeye ulaşacaktır. Onlar geçmiş zamanda kafa karıştırıcı olabilecek olan durumların gerçeklerini de görecek ve problemlerin üstesinden bu sayede gelecektir. Oğlak burçları ve yükselen oğlaklar hayata karşı yaptıkları gözlemler konusunda dürüst davranacak ve bu durum da onların hayran oldukları insanları ve otorite figürlerini etkileyecektir. Bu durum burç sahiplerini ödüllendirecek ve onlar sıkı çalışmalarının sonuçlarını görecektir. Eğer burç sahipleri kısa süre içerisinde yeni bir rutine ya da olumlu bir alışkanlığa başladı ise bu süreçte gösterdikleri çabalar da sonunda meyve vermiş olacaktır. Oğlak burçları ve yükselen oğlaklar ilerlemeleri ne kadar küçük olursa olsun bununla gurur duymalı ve kendilerini takdir etmelidir.

Gün içerisinde oğlak burçlarının kişisel hassasiyetleri onların gündemlerini etkileyecek ve burç sahipleri her konuya hassas bir şekilde yaklaşacaktır. Yeni başlangıçlar yapmak adına burç sahipleri kendilerini hevesli hissedebilir ve çeşitli atılımlarda bulunabilir. Diğer taraftan onlar için tavsiye edilen durum bedenlerine ait olan konuları ihmal etmemeleri olacaktır. Eşleri ile ilgili olan konularda sıkışıklıklar yaşayabilecek olan oğlak burçları gün içerisinde risk almaktan kaçınmalıdır. Başka zamanlarda rahat bir şekilde aksiyon alabilecek olan oğlaklar yeni günde onu tercih etmemelidir. Akşam saatlerinde ise çeşitli program yapabilecek olan oğlak burçları bu programlara uygun da davranabilir. Bir sonraki gün yoğun bir tempo içine girecek olmaları sebebiyle onlar motivasyonlarının düşmesine de izin vermemeli ve güçlü olmalıdır.