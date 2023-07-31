Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu için 31 Temmuz 2023 tarihinde bazı önemli konular gündemde yer alacaktır. Günün ilk saatlerinde onların algılarına ya da içgüdülerine güvenmeleri mümkün olmasa da günün ilerleyen saatlerinde onlar bu durumu düzene sokabilir. Eğer burç sahiplerinin odaklanacak bir hedefleri bulunuyorsa hayat onlara daha net hissettirecektir. Gün ilerlediği zaman aslında onlar kendilerini ifade etmek adına da rahat bir zaman bulacaktır. Onlar yaşanan yanlış anlaşılmalara rağmen kendilerine gelecek ve daha sonra mantıklı bir şekilde kendilerini ifade etme fırsatı elde edecektir. Şu anda burç sahiplerinin sarf ettikleri sözler sevgilerini göstermek adına yapılan eylemler kadar da başarılı gözükmeyebilir. Suçluluk duygusunu geçmişin zor konularını ya da endişeyi arkalarında bırakmanın kolay olduğunu hissedecek olan burç sahipleri gün içerisinde duygularını yüzeye çok yakın olduğunu da görecektir. Son zamanlarda onların hissettiği baskı ve zihinsel gerilim yatıştırıcı bir dikkat dağıtma ya da mizah ile de hafifleyebilir.

Burç sahipleri olumlu enerjileri etrafa gönderdiği zaman yeni fırsatlar onları bulabilecek niteliktedir. Yaşanan bu durum onları daha çok keyiflendirecek ve burs sahipleri ne veriyorsa birkaç mislini geri alacaktır. Onlar kendileri için İstedikleri kadarını çevreleri için de isteyecek ve bunu sağlamak adına ellerinden geleni yapacaktır. Muhtemelen oğlak burçlarının ve yükselen oğlak burçlarının hissettikleri duygular olayları tüm çıplaklığıyla görmelerini engelleyecektir. Bu durum da onların dürtüsel tepkiler vermelerine sebep olacak ve bazı karmaşalar yaşanacaktır. Eğer burç sahiplerinin karşılarında sevdikleri bir insan bulunuyorsa onların sözlerine daha fazla özen göstermeleri de tavsiye edilmektedir.

Bir şeyle ya da bir insanla çatışmak oğlak burçları için olası bir durumdur. Bu durum ister bir romantizm bir arkadaşlık bir spor ya da yaratıcı bir hobi olsun onlar hayatlarının eski bir bölümünün boş bırakmış olduğu bu yeri doldurmak adına kendilerine bunları atıyor olacaktır.