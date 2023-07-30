Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu 30 Temmuz 2023 tarihinde kendilerini yönlendirecek bağları olduğu insanları ya da hayatlarındaki yetkili kişilerle ilgili bir durumu yanlış bir şekilde yorumlayacaktır. Onlar haksız miktarda kendilerine sorumluluk verildiğini düşünerek endişe de duyabilecektir. Diğer taraftan insanlar ise gerçekten burç sahiplerine davranışları ile onları yanlış bir şey yaptıklarına ikna edecektir. Oğlak burçları yükselen oğlak burçları için gücü olan birine hatalı olduğunu ikna etmek zor bir davranıştır. Fakat yine de fikirlerini savunmak buna değecektir.

Burç sahipleri yeni günde kalabalıklar içinde ya da şatafatlı bir ortamda kendilerini yalnız hissedebilir. Üzülmek oğlak burçlarının hakkı olsa da burç sahiplerinin bu konuda bir şey yapmaktan başka çareleri yoktur. Onlar tutkulu hissettikleri konuda yeni bir projeye adım atmalı ve bu şekilde yeni bir şeyler öğrenmeye başlamalıdır. Burç sahipleri hayatlarına anlam katan durumları öğrenmeli ve bununla ilgili ne yapmak istediklerini görmelidir. Burç sahipleri sevdikleri insanlar ve evren tarafından tam olarak desteklenmektedir ve bu durumun tadını çıkarmaları onlara tavsiye edilen bir durumdur. Burç sahipleri dileklerinin ve içsel arzularının da yüzeye çıkmasına izin vermeli ve hayallerinde olan hayatı yaşıyormuş gibi hissetmelidir. Büyük resme bakmalı ve kendilerine başkalarının hayatını ya da kendi hayatlarını nasıl değiştirmek istediklerini sormalıdır. Eğer onlar zihinlerinin bu yönde dolaşmasına izin verirse oğlak burçları için yeni umutlar da olası olacaktır.

Onlar açık bir gökyüzüne dağılan bir sis sonrasında kavuşacaktır. Burç sahiplerinin zihinlerinde kararan düşünceler bir süredir tam olarak silinmese bile onlar doğru kişiler ile iletişim kurarak bu durumun etkisini azaltabilir. Yeni günde burç sahipleri başta bekledikleri şekilde net olarak ilerlemese de kendileri için iyi bir noktaya da ulaşabilecektir.